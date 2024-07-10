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هل سيستعين نتنياهو بالمغرب قبل التوجه إلى أمريكا ؟

الشروق أونلاين
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هل سيستعين نتنياهو بالمغرب قبل التوجه إلى أمريكا ؟

كشفت هيئة البث العبرية، عن مخاوف كبيرة تطال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بن يامين نتنياهو، خلال زيارته إلى أوربا قبل التوجه إلى أمريكا.

ووفقا للمصدر ذاته، يخشى نتنياهو، من النزول في مطارات أوروبا، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة أمام الكونغرس في 24 جويلية الجاري، وسط مخاوف من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضده.

ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الصهيوني، من المغرب، محطة نزول مؤقتة للتزود بالوقود قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الامريكية، خاصة ان الرباط متعودة على خدمة الاحتلال، ففي أواخر الشهر الماضي، كشفت تقارير رسمية عن استقبال ميناء طنجة لسفينة عسكرية صهيونية وتزويدها بالوقود والغذاء، قبل استكمال مسارها إلى فلسطين المحتلة.

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