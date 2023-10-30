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هل سيصبح استخدام فيسبوك وأنستغرام مدفوعا؟

الشروق أونلاين
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هل سيصبح استخدام فيسبوك وأنستغرام مدفوعا؟
فرانس برس
مستخدمو فيسبوك وأنستغرام، المنصتان التابعتان لشركة "ميتا"، أصبح بإمكانهم الإختيار بين الدّفع لاستخدام الإصدار الخالي من الإشهار، أو السّماح للمنصتين بالحصول على معطيات المستخدم، لاستعمال المنصتين مجّانا.

مستخدمو فيسبوك وأنستغرام، المنصتان التابعتان لشركة “ميتا”، أصبح بإمكانهم الإختيار بين الدّفع لاستخدام الإصدار الخالي من الإشهار، أو السّماح للمنصتين بالحصول على معطيات المستخدم، لاستعمال المنصتين مجّانا. هذا الإختيار حاليا موجه فقط للمستخدمين الأوروبيين الذين لا يريدون التعرض للإشهار المستهدف في المنصتين.

وهو خطوة جديدة نحو الأنترنيت المدفوع، تقول وكالة فرانس برس. فمستخدمو المنصتين من الإتحاد الأوروبي، سويسرا، إيسلندا، النرويج وليشتنشتاين بإمكانهم “الإختيار بين الاستمرار في استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي مجانًا من خلال الموافقة على تقديم بياناتهم الشخصية أو الاشتراك وعدم رؤية الإعلانات بعد الآن”، قالت ميتا.

كما أفادت في البيان الذي نشرته اليوم، الإثنين 30 أكتوبر أنه “ستبلغ التكلفة 9.99 يورو شهريًا على الويب أو 12.99 يورو شهريًا على نظامي iOS وAndroid. بغض النظر عن مكان الشراء، سيتم تطبيق الاشتراك على جميع حسابات فيسبوك وأنستغرام المرتبطة في مركز حسابات المستخدم.”

وأضافت “ميتا” أن هذه الأسعار ستكون سارية إلى غاية 1 مارس 2024، وبداية من هذا التاريخ سيتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 6 يورو شهريا على الويب و8 يورو شهريا على نظامي تشغيل iOS وAndroid.

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