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رياضة

هل سيكون زياني جديد “الفاف”.. !!

طارق. ب
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هل سيكون زياني جديد “الفاف”.. !!

شهدت كأس أمم إفريقيا والمقامة في كوت ديفوار، تواجد العديد من اللاعبين السابقين ونجوم الكرة العالمية، مع منتخباتهم لتقديم الدعم المعنوي اللازم قبل اللقاءات، على غرار نجم الخضر السابق كريم زياني، الذي يتواجد في الأراضي الإيفوارية.

وشكل حضور كريم زياني لقاءات الخضر في “الكان” مفاجأة سارة للجماهير الجزائرية التي تعتبره أحد نجوم الخضر في السابق، غير أن تواجده الدائم مع الناخب الوطني جمال بلماضي، فتح باب التأويلات حول تدعيمه للطاقم الفني أو الاتحادية الجزائرية في المستقبل القريب.

وكان زياني قد حضر مع الناخب الوطني وقائد الخضر رياض محرز لقاءات المنتخبات المنافسة من المدرجات، حيث شوهد يتبادل أطراف الحديث مع بلماضي طيلة المواجهات مشيرا إلى أرضية الميدان، وهو ما يؤكد تحليل الثنائي لخصوم الخضر، بالإضافة إلى تواجده مع الناخب الوطني خلال الجولة الاسترخائية ليلة المباراة خارج الفندق الذي يقيم به الخضر، ما يجعل التساؤل قائما حول دور كريم زياني في التشكيلة الوطنية خلال كان كوت ديفوار.

والأكيد، أن الخبرة الكبيرة لكريم زياني في القارة السمراء، وتعايشه مع مختلف الوضعيات في الكرة الإفريقية من شأنه أن يعود بالفائدة على زملاء المتألق بلايلي، من خلال النصائح التي يقدمها قائد الخضر سابقا.

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