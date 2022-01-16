هل سيكون وناس وزروقي جاهزين لموقعة كوت ديفوار؟

لاعب تيفنتي الهولندي لم يكتشف بعد أجواء "الكان"

لا يزال سوء الطالع يطارد الثنائي آدم وناس ورامز زروقي مع المنتخب الوطني، حيث تواصل غيابهما عن المباريات الرسمية لنهائيات كأس إفريقيا الجارية وقائعها حاليا بالكاميرون وتستمر إلى غاية 6 فيفري، حيث وكما كان متوقعا لم تحمل قائمة مباراة غينيا، أمس اسمي، هذين اللاعبين بعد التأكد من عدم جاهزيتهما بسبب المرض.

وإذا كان آدم وناس الجناح الطائر لنادي نابولي الإيطالي قد سبق له اكتشاف أجواء المنافسة القارية وأكثر من ذلك تذوق طعم التتويج باللقب مع كتيبة المدرب جمال بلماضي في الدورة السابقة المقامة بمصر صيف 2019، فإن متوسط ميدان تيفنتي الهولندي رامز زروقي خانه الحظ، ولحد الآن لم يخص أي مواجهة رسمية في كأس إفريقيا، كون دورة الكاميرون هي الأولى له، ولكن الإصابة حرمته لحد الآن من اللعب أمام سيراليون في المواجهة الأولى وأيضا أمس، أمام غينيا الاستوائية في انتظار مواجهة كوت ديفوار الخميس المقبل.

ويعتبر زروقي من بين اللاعبين المراهن عليهم في المنافسة القارية، من قبل مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به على مستوى وسط الميدان، وقدرته في تكسير هجمات الخصم وبناء اللعب رفقة إسماعيل بن ناصر، فضلا عن ذلك فإن زروقي يعد من بين اللاعبين القلائل الذين نالوا ثقة المدرب بلماضي من أول مواجهة له مع “الخضر”، على عكس لاعبين آخرين الذين تم تجريبهم في الكثير من المواجهات قبل إعادتهم لدكة الاحتياط وحتى منهم من تم استبعادهم مؤقتا من التشكيلة الوطنية على سبيل المثال لا الحصر، متوسط ميدان نيس الفرنسي هشام بوداوي وأيضا المدافع أحمد توبة، الأمر الذي يؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها زروقي لدى المدرب بلماضي.

وإلى جانب زروقي، يبقى وناس أفضل بديل لنجم المنتخب الوطني والقائد رياض محرز، وقادر على تقديم الإضافة المرجوة لخط هجوم المنتخب الوطني، حيث يمر اللاعب بفترة جيدة في مشواره مع ناديه الإيطالي، كما قدم مردودا طيبا وأداء رائعا مع “الخضر” في المواجهة الودية الوحيد له في تربص العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق “الكان”، أمام المنتخب الغاني (3-0)، كما كان صاحب الهدف الأول للمحاربين بعد عمل فردي ومراوغة رائعة لأحد مدافعي الخصم داخل منطقة العمليات.

ولا تزال الأمور غامضة بخصوص موعد عودة وناس وزروقي إلى التشكيلة الوطنية، في ظل التكتم والحصار الإعلامي المفروض على المنتخب الوطني في الكاميرون، من قبل المسؤولين عن البعثة هناك بأمر من المدرب جمال بلماضي، مع العلم أن اللاعبين استأنفا التدريبات مع زملائهما في الملعب الملحق بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل استبعادهما مجددا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيواجه كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس إفريقيا، يوم الخميس القادم بملعب جابوما بمدينة جوالا الكاميرونية بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.