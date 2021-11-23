هل سيكون يوسف عطال جاهزا لكأس إفريقيا 2022..؟

عودته كانت أسرع من المتوقع وبلماضي يراقب بوقرة

أعطى مدرب نادي نيس الفرنسي كريستوف غالتييه أخبارا سارة للمنتخب الوطني ومدربه جمال بلماضي بخصوص الظهير الأيمن يوسف عطال، والذي عانى من إصابة عضلية في الفترة الأخيرة، وتسببت هذه الإصابة في غياب الظهير الأيمن عن آخر مباراتين لـ”محاربي الصحراء” بدور المجموعات من تصفيات كأس العالم قطر 2022، إذ لم يشارك عطال في مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو الأسبوع الماضي، وضمن زملاء مبولي على إثرها بلوغ الدور الفاصل المؤهل للبطولة العالمية.

وقال غالتييه في تصريحات للصحفيين إن الظهير الأيمن الجزائري تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها، وسيكون جاهزا للمشاركة مع نيس خلال الجولة القادمة من الدوري الفرنسي، بينما قال إن زميله في الفريق ومواطنه لاعب الوسط هشام بوداوي، لا يزال يحتاج بعض الوقت لاستعادة عافيته بعد إصابته هو الآخر، وصرح غالتييه في هذا الشأن: “عطال كان يعاني من إصابة عضلية، واستعاد عافيته واستأنف التدريبات على انفراد، وأعتقد أنه سيكون جاهزا للعب في الأسبوع المقبل”، مضيفا:”هو يستطيع الآن الاندماج مع باقي اللاعبين والمشاركة في التدريبات الجماعية”.

أما بخصوص بوداوي، قال مدرب نيس: “يعاني بوداوي من إصابة على مستوى الظهر، والآلام تبدو شديدة، وهو يخضع الآن للعلاج المكثف ويحتاج أن يتوقف عن بذل أي نشاط كي يستعيد عافيته”، وبحسب المعطيات المذكورة، فإن غياب بوداوي عن فريقه الفرنسي سيستمر لأسبوع آخر على الأقل، بينما يمكن لزميله عطال أن يعود للعب مع نيس في المباراة المقبلة أمام ميتز في الجولة الـ15 من الدوري.

ومن شأن هذه الأخبار أن تعيد الأمل ليوسف عطال قبل موعد كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون، حتى يستعيد كامل عافيته ويكون ضمن خيارات المدرب جمال بلماضي، الذي بدأ بالفعل في البحث عن خليفة لعطال بسبب عدم اقتناعه لحد الساعة بالبدلاء الموجودين حاليا، مهدي زفان وحسين بن عيادة ومحمد رضا حلايمية، حيث كشفت مصادر “الشروق” بأن مدرب “الخضر” سيسعى لمراقبة مدافع نادي بارادو، أيمن بوقرة، الذي سيشارك رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في كأس العرب بقطر، بعد أن رشحه المدرب مجيد بوقرة ليكون أحد البدلاء الجاهزين لـ”الخضر” قبل المشاركة في “كان 2022”.