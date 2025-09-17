هل سيلتقي أحمد الشرع بنتنياهو؟.. “أكسيوس” توضح

كشفت وكالة “أكسيوس” الأميركية عن مساعٍ يبذلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك نهاية سبتمبر الجاري.

وقالت الوكالة في مقال لها “يبدو أن بنيامين نتنياهو مهتم بترتيب لقاء مع الشرع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر، لكن في هذه المرحلة فإن احتمالات حدوث ذلك ضئيلة، بحسب مسؤول صهيوني”.

وجاء الكشف عن اللقاء المحتمل بين نتنياهو والشرع في ختام مقال نشرته وكالة أكسيوس تحدث فيه عن تقديم الكيان الصهيوني لسوريا مقترحا وصفته بـ “المفصل” لاتفاق أمني جديد، بما في ذلك خريطة للمناطق منزوعة السلاح المقترحة من دمشق جنوب غربي البلاد حتى الحدود مع الأراضي المحتلة، بحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يناقش وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاقتراح يوم الأربعاء في لندن، إلى جانب المبعوث الأميركي توم باراك الذي يتوسط بين البلدين.

وسيكون هذا الاجتماع الثلاثي الثالث من نوعه.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات بأنها تُحرز تقدمًا، لكن لا يبدو أن هناك اتفاقًا وشيكًا.