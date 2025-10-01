هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

أصيب في مباراة النصر السعودي

تحدثت صحف سعودية عن موعد عودة حسام عوار للمشاركة في المباريات مع الاتحاد السعوي خلال الفترة القادمة، بعد الإصابة التي لحقت باللاعب في مباراة النصر السعودي، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

ووفقا لما ذكرته المصادر، “فإن حسام عوار يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي، للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية ويعمل الجهاز الطبي، على تجهيز اللاعب في الوقت الحالي”.

وغاب حسام عوار عن المشاركة مع الاتحاد في مباراة شباب أهلي دبي بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

ولم يُشارك اللاعب خلال الحصة التدريبية الأخيرة، قبل استقبال شباب الأهلي الإماراتي، في ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي نفس السياق، تواصل الطاقم الطبي للاتحاد الجزائري لكرة القدم مع الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السعودي لمعرفة ما إذا كان عوار بإمكانه الالتحاق بتربص الخضر، المقرر بداية من السادس من أكتوبر الجاري، تحضيرا لمواجهتي الصومال في التاسع من هذا الشهر بوهران وأوغندا المقرر يوم 14 بملعب المجاهد حسين أيت أحمد، وهو ما سيؤكده المدرب الوطني بيتكوفيتش اليوم الخميس في ندوة صحفية ستعقد بقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا.