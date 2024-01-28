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جواهر

هل سُرق جثمانها أم تم تحويل قبرها؟.. جزائري يتفاجأ بقبر ابنته فارغا!

سمية سعادة
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هل سُرق جثمانها أم تم تحويل قبرها؟.. جزائري يتفاجأ بقبر ابنته فارغا!

تفاجأ موطن جزائري بقبر ابنته التي دفنها قبل أشهر فارغا، مؤكدا أن جثمانها “سُرق”، في حين احتمل البعض تحويل قبرها، خاصة وأنها دُفنت في رواق المقبرة.

وقال والد الطفلة المتوفاة، التي دُفنت بمقبرة عين البيضاء بوهران،إنه زار قبر ابنته يوم الجمعة الموافق لـ 26 جانفي، ليتفاجأ به فارغا، حيث نُزع الغطاء الاسمنتي، ووضع جانبا، و”سُرقت” الجثة بكفنها.

أضاف الوالد الذي بدا مصدوما، أن ابنته ولدت قبل موعد ولادتها وأنه قام بتكفينها بنفسه، ودفنها رفقة العائلة في 6 جويلية 2023، موضحا أنه يحوز على جميع الوثائق التي تؤكد هذا الأمر.

تابع الأب أنه لميجد لها مكانا بجوار قبرأمه، فدفنها بين القبور في مساحة صغيرة، وأنه دأب على زيارتها كل جمعة، لكنه تفاجأ هذه المرة باختفائها.

وقدم والد الطفلة شكوى لدى الشرطة التي عاينت مكان الحادث، ووضعت القضية الغريبة قيد التحقيق، في انتظار ما سيسفر عنه.

وناشد والد الطفلة، والي وهران، بضرورة مراقبة المقبرة بالكاميرات،وتثبيتالإنارة حولها منعا للأفعال المشينة المتمثلة في الشعوذة والسلوكيات المنافية للأخلاق التي تتم على مرمى من الأموات.

في هذا السياق،عبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم واستيائهم من هذه الواقعة التي انتهكت فيها حرمة المقبرة.

بينما أشار عدد آخر من المتابعين إلى أنه من المحتمل أن القبر حُول إلى مكان آخر بسبب وقوعه في الرواق، وكان من الأجدر أن يستفسر والد الطفلة من عمال المقبرة أولا.

وردا على هذه الفرضية، قال بعض المعلقين على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه والد الضحية بجانب القبر، إنه كان من المفترض أن يتم إعلام ولي أمرها قبل تحويله إلى مكان آخر، وهو ما يبدو منطقيا، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

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