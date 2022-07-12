هل صادرت ألمانيا كباشا موجهة للنحر في عيد الأضحى؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى، صورة ادّعى ناشروها أنّها تظهر الشرطة الألمانيّة تصادر خرافاً كان ينوي شابٌ سوريّ أن يضحّي بها خلال العيد.

تضمّ المنشورات صورة لعنصرين من الشرطة يقتادان ثلاثة خرافٍ وسط ما يبدو أنّها منطقة سكنيّة.

وجاء في التعليق المرافق “البوليس الألماني يصادر ثلاثة خرافٍ من مزرعة شابٍ سوريّ حاول أن يضحّي بهم بنفسه وذلك بعد ورود شكوى من الجوار”.

حظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الأضحى في الأيام الماضية.

حقيقة الصورة

إلا أنّ الصورة في الحقيقة قديمة لا علاقة لها بعيد الأضحى.

فقد أرشد البحث عن الشعار الظاهر في أسفلها إلى أنّه يعود لشرطة ولاية هيسن الألمانيّة.

وبالبحث في الحسابات الرسميّة لشرطة هيسن في فيسبوك وتويتر وإنستغرام، أمكن العثور على الصورة نفسها منشورة بتاريخ 13 ماي 2020.

وفي العام 2020، وقع عيد الأضحى في أواخر شهر جويلية، أي بعد أشهر من نشر الصورة، فما قصّتها؟

جاء في التعليق المرافق أنّ الشرطة تلقّت اتصالاً من أحد السكّان للإبلاغ عن خرافٍ ضالّة أمام منزله. واتّضح أنّها هربت من مزرعة قريبة وضلّت طريقها فتولّت الشرطة إعادتها إلى مالكها.

المصدر: فرانس برس