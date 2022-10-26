هل صفّى براهيمي حساباته مع بلماضي لِاعتماده على بلايلي؟

يكون اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي قد جلب إلى نفسه متاعب، هو في غنى عنها.

ونزل متوسط الميدان براهيمي ضيفا على قناة “الدوري والكأس” القطرية مساء الأربعاء، في برنامج له صلة بِكأس العالم التي تنطلق في الـ 20 من نوفمبر المقبل.

وفي سؤال عن عدم تأهّل “الخضر” لِكأس العالم نسخة قطر 2022، قال براهيمي إن الإقصاء جزء من فلسفة كرة القدم، وعلى اللاعبين تقبّل الأمر، والتفكير في الاستحقاقات المقبلة.

وعمّا إذا كان حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما يتحمّل مسؤولية الإقصاء، قال لاعب نادي الغرافة القطري إنه يرفض الحديث عن التحكيم ليس في هذه المباراة بل في كلّ المقابلات. وأضاف أن عدم التأهّل إخفاق للمنتخب الوطني.

ولِمن يظنّون أن براهيمي لازم الحياد والموضوعية بِخصوص هذا الموضوع المُثير للجدل (حماقات الحكم غاساما)، فإن استمرار برنامج القناة القطرية يُظهر عدم صحّة هذا الطّرح، والدّليل أن براهيمي سرعان ما “ركل” المنطق جانبا، وراح يُقدّم توقّعات “عاطفية”، لمّا قال إنه يُفضّل المنتخبات العربية والإفريقية على غيرها من الفرق، في تبرير لـ “تكّهناته” بِتحقيق معظمها لِحصيلة طيّبة في مونديال 2022.

وبدا أن مُعدّي البرنامج التلفزيوني القطري جلبوا براهيمي، وطلبوا منه مجاملة مُشجّعي (مُتفرّجي) المنتخبات العربية المُشاركة في كأس العالم 2022، نظير إشعال الجدل مرّة أخرى بِخصوص مباراة الجزائر والكاميرون والحكم غاساما.

نقطة أخرى يجب الارتكاز عليها، وهي أن براهيمي لم يحضر مواجهتَي الجزائر والكاميرون في أواخر مارس الماضي، لأن الناخب الوطني جمال بلماضي فضّل إبعاده لِسبب فني، بعد أن منحه الفرصة شهرَين من قبل في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالبلد ذاته. كما أن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” لم يعتمد كثيرا على براهيمي، منذ توقيعه عقد التدريب مع “الفاف” في صيف 2018، بعد أن كان حضور براهيمي لِمقابلات “محاربي الصّحراء” أمرا لا جدال فيه، ولا يغيب سوى بِداعي الإصابة أو عقوبة الإيقاف.

واعتمد بلماضي كثيرا على “سلاح” يوسف بلايلي، الذي يشغل المركز ذاته وإلى حد كبير ذلك الخاص بِبراهيمي. وربّما لاحظ البعض سوء التفاهم بين براهيمي وبلايلي في الشوط الثاني من مباراة كوت ديفوار في “كان” 2022، خاصة في إحدى لقطات تنفيذ مخالفة على مقربة من مرمى “الفيلة”.

يبقى الآن التساؤل: هل أراد ياسين براهيمي تصفية حساباته مع بلماضي؟ وهل تأكّد براهيمي بِأن مستقبله مع “الخضر” انتهى؟ خاصة وأنه غاب عن المقابلات السبع الأخيرة للمنتخب الوطني، التي تلت فترة نهاية كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. كما أن بلماضي باقٍ حتى صيف 2026، وبراهيمي وصل إلى عتبة الاعتزال (الدولي على الأقلّ) حيث يبلغ من العمر 32 سنة.