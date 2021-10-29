هل صلى المسلمون بين أنقاض مسجد دمّره متطرّفون هندوس؟

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر إقامة صلاة بين أنقاض مسجد بابري الذي دمّره هندوس متطرّفون قبل نحو عشرين عاماً في شمال الهند.

وجاء في التعليقات المرافقة على موقع فيسبوك “مسجد بابري في الهند بعد أن هدمه الهندوس، استمرّ المسلمون بالصلاة فيه”.

وظهر هذا المنشور بقوة في الآونة الأخيرة على صفحات النشطاء والمغردين العرب على وقع التوترات التي تشهدها الهند القائمة بين الهندوس والمسلمين.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بالمسجد المذكور، بل هي لحصن ومسجد أثريّ يصلّي فيه المسلمون في العاصمة دلهي.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنه موقع أثري تُقام فيه صلاة للمسلمين بين مبانيه المتداعية، والصورة ملتقطة من الشاشة في 18 أكتوبر 2021 من موقع فيسبوك.

ما قصّة مسجد بابري؟

في أوت من العام 2020، أطلق ناريندرا مودي بعد وصوله للسلطة وهو من القوميين الهندوس ورشة بناء معبد هندوسيّ في مدينة أبوديا في شمال الهند، حيث كان يقوم مسجد دمّره متطرفون هندوس عام 1992.

وجاء إطلاق مشروع بناء المعبد بعد أن قضت المحكمة الهنديّة العليا بأحقيّة الهندوس على الموقع، مقابل إعطاء المسلمين قطعة أرض في مكان آخر.

وتقول مجموعات هندوسيّة إن هذا الموقع الموجود في ولاية أوتار براديش كان يضمّ في الأساس معبداً هندوسيا دمّره السلطان المغولي ظهر الدين بابر في القرن السادس عشر للميلاد وبنى مكانه مسجداً، ولذا يطالبون بإعادة بناء المعبد هناك.

وكان مصوّر لوكالة فرانس برس، التقط صورة توثّق هجوم المتطرّفين الهندوس وتدمير المسجد عام 1992.

أما الصورة المتداولة على مواقع التواصل، فلا علاقة لها بمسجد بابري الواقع في ولاية أوتار براديش، بل هي تُظهر مسجداً وحصناً قديماً في دلهي على بعد مئات الكيلومترات من أوتار براديش.

ويطلق على هذا الموقع اسم فيروز شاه، تيمّناً باسم السلطان المسلم الذي حكم دلهي في القرن الرابع عشر للميلاد.

وسبق أن التقط مصوّرو وكالة فرانس برس صوراً لمسجد وحصن فيروز شاه تتشابه مع تلك المنشورة على مواقع التواصل والتي قيل خطأً إنها تُظهر مسجد بابري.

كما أن الصورة المنتشرة تُظهر إقامة صلاة عيد الأضحى في السابع من نوفمبر 2011 في مسجد وحصن فيروز شاه في العاصمة الهندية ( أف ب / براكاش سينغ)

ولدى التفتيش عن الصورة المتداولة نفسها على محرّكات البحث، تبيّن أنها منشورة على موقع وكالة “غيتي”، وهي ملتقطة في صلاة عيد الفطر في سبتمبر 2009.