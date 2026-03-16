هل ضربت إيران حاملة الطائرات “لينكولن”؟.. ترامب يُعلق

الشروق أونلاين
هل ضربت إيران حاملة الطائرات “لينكولن”؟.. ترامب يُعلق
متداول
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تهاجم حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن”، وإن الصور المتداولة بهذا الخصوص غير حقيقية.

جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين بشأن التطورات في الشرق الأوسط على متن الطائرة أثناء عودته من عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، الأحد.

وقال ترامب في رده على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: “لم تتعرض تلك السفينة لأي هجوم، ولم تحترق بأي شكل من الأشكال” نافيا أن تكون الصور المتداولة صحيحة.

والسبت، قال متحدث هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شيكارجي إن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” غادرت نطاق العمليات الأمريكية “بعد تحييدها”.

