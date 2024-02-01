هل ضغطت زوجة الرئيس الفرنسي لِمُعاقبة لاعب ياباني تورّط في فضيحة أخلاقية؟

أعلن اتحاد اليابان لِكرة القدم، الخميس، عن مُعاقبه لاعب منتخب بلاده جونيا إيتو بِالإيقاف، وإبعاده عن نهائيات كأس أمم آسيا 2024. بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وقال اتحاد الكرة الياباني إن المهاجم جونيا إيتو سيُغادر قطر مسرح البطولة الآسيوية، ويعود إلى بلده. مُشيرا إلى أنه لن يستدعيَ لاعبا آخر بديلا له. عِلما أن المنتخب الياباني تأهّل لِرُبع النّهائي، وسيُواجه إيران السبت المقبل.

وخلال دور المجموعات للبطولة الآسيوية، شارك إيتو مع منتخب اليابان في مقابلتَين أساسيا، ودخل إلى أرضية الميدان في المباراة الثالثة بديلا، بينما تابع مواجهة ثمن النّهائي – التي لُعبت منتصف نهار الأربعاء – من دكّة البدلاء.

ونعود إلى العقوبة، فإن سببها يعود إلى ملاحقة فتاَتَين يابانيتَين قضائيا لِمواطنهما اللاعب جونيا إيتو، بِتهمة تورّطه في فضيحة أخلاقية. وذلك في أحد الفنادق بِمدينة أوزاكا، حيث أقام منتخب هذا البلد تربّصا شهر جوان الماضي، استعدادا لِمواجهة الضيف البيروفي ودّيا.

وتضاربت أحدث تقارير الصّحافة اليابانية، بين القول إن اللاعب جونيا إيتو (30 سنة) رفض التهمة المنسوبة إليه، أو محاولة شراء صمت الفتَاتَين بِالمال، أو تورّط الفتَاتَين في الفعل المُخلّ بِالحياء مُستثمرتَين في نجومية هذا الرّياضي المُحترف.

ويرتدي اللاعب الياباني جونيا إيتو منذ صيف 2022 زيّ نادي رامس الفرنسي.

واللافت في الأمر، أن الصحافة الفرنسية ذكرت في تقارير لها صادرة بِتاريخ الـ 23 من جانفي الماضي، أن بريجيت ماكرون زوجة رئيس البلد إيمانويل، عاتبت النّاخب الوطني ديدييه ديشان ضمنيا، لِكونه لم يجلب اللاعب جونيا إيتو إلى صفوف الفريق الفرنسي! فردّ عليها بِشيء من المزاح: “لِأنه ياباني”!

حدث ذلك خلال زيارة قادت المدرب ديشان إلى بلدية رامس، وكان مصحوبا بِزوجة الرئيس بريجيب ماكرون وشخصيات أخرى. فهل كان تطرّقها إلى هذا اللاعب الياباني مجرّد صدفة؟ أم دعوة مُبكّرة لِمُعاقبته؟