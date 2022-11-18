هل ظُلِمَ بلايلي وفرنسا تشهد عملية سطو على المنازل كلّ 90 ثانية؟

أصدرت إدارة نادي براست الفرنسي، الجمعة، بيانا يهمّ لاعبي فريقها الكروي.

ويضمّ فريق براست الفرنسي في صفوفه لاعبَين دوليَين جزائريَين: متوسط الميدان هاريس بلقبلة منذ صيف 2018، والمهاجم إسلام سليماني منذ شهر أوت الماضي. فيما ارتدى صانع الألعاب يوسف بلايلي زيّ هذا الفريق ما بين جانفي وسبتمبر المُنصرمَين.

وقالت إدارة نادي براست في بيانها إن منازل 7 لاعبين من فريقها الكروي، كانت عرضة لِعمليات سطو.

ولم تكشف إدارة نادي براست عن أسماء اللاعبين وتاريخ السّطو على منازلهم، واكتفت بِذكر حالة وحيدة، ويتعلّق الأمر بالمدافع والقائد بروندان شردوني.

لكن شردوني أوضح أن عمليات السّطو بدأت في مطلع الصيف الماضي، آخرها (السابعة) حدثت في توقيت مُتأخّر من سهرة الأربعاء إلى الساعات الأولى من الخميس الماضيَين. مُعربا عن تذمّره من ارتفاع منسوب هذه الآفة الاجتماعية.

واختتمت إدارة نادي براست البيان قائلة إن هيئتها تُنسّق مع مصالح الأمن، حماية للاعبيها وأسرهم. ونبّهت إلى تفاقم الآفة، مُستدلّة بِرقم لِهيئة مُختصّة (المرصد الوطني) يكشف عن حدوث عملية سطو على منزل في فرنسا كلّ دقيقة ونصف دقيقة!

ويكون يوسف بلايلي قد تعرّض للظّلم، لمّا “تكالب” ضدّه الإعلام الفرنسي، واتّهمه بِتخريب المنزل الذي استأجره، عندما غادر فريقه براست (فسخ العقد) في سبتمبر الماضي. عِلما أن الدولي الجزائري فنّد الاتّهامات بِالدّليل الملموس، وندّد بـ “الحملة” التي استهدفته.