هل عادت حلا شيحة لارتداء الحجاب بعد زواجها من معز مسعود؟

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وذلك بعد نفي والدها عودتها لارتدائه.

ونشرت الفنانة أحدث صورة لها بالحجاب الكامل، وعلقت بالقول: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله”.

كما نشرت عبر الستوري صورة أخرى وكتبت: “فرحانة من قلبي”.

ويأتي منشور حلا بعد ساعات من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحه الذي نفى فيها ارتداءها للحجاب.

وقال الوالد، في مداخلة هاتفية على إحدى محطات الراديو المصرية: “حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلعه كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص”.

وكان بعض رواد مواقع التواصل، مؤخرا، قد اتهموا الفنانة بالازدواجية في الفكر، بعد أن قامت الحسابات المزورة التي تحمل اسمها بنشر صور لها من جلسات تصوير سابقة.

وربط هؤلاء بينها وبين تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أعلنت فيها أنها تتبرأ من آخر أفلامها “مش أنا”، ومن بعض المشاهد التي جمعتها ببطله الفنان، تامر حسني.

وأثار إعلان حلا شيحة تبرءها من فيلم “مش أنا” بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، هجوما واسعا عليها من جانب العديد من الفنانين، وأعلنت نقابة الممثلين المصريين شطب اسمها من عضويتها.

حلا شيحة بشعر منسدل وابتسامة عريضة بعد خلع الحجاب

بشعر منسدل وملامح هادئة وابتسامة عريضة، أطلت الفنانة حلا شيحة في أحدث صورها عام 2018، لتثير موجة من الجدل مجددا بعد خلع الحجاب.

الصورة الجديدة لحلا شيحة أثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا مساندتهم لها كفنانة وعدم التدخل في خصوصياتها مع احترام قرارها، في حين استاء الكثيرون وانتقدوا مظهرها.

يذكر أن حلا شيحة اعتزلت الفن وارتدت النقاب منذ 12 سنة ثم عادت مؤخرا للظهور بدون حجاب، لتصرح لوسائل الإعلام أن قرار عودتها للتمثيل كان صعبا، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة، وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.