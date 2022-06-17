هل عثرت “ناسا” على نفايات فوق سطح المريخ؟

رصدت مركبة جوالة تابع لوكالة “ناسا” نفايات غير متوقعة على الكوكب الأحمر، وهي عبارة عن جسم لامع عالق بين قطعتين من الصخور.

وتم العثور على القطعة من قبيل الصدفة عندما كانت المركبة “برسفيرنس” التابعة لناسا تبحث عن دلائل على وجود حياة فوق كوكب المريخ.

وقالت ناسا في تغريدة : “عثر الفريق على شيء غير متوقع”، وأضافت إنها “بطانية حرارية” يعتقد أنها كانت جزءا من حطام المعدات التي ساهمت في الهبوط الآمن للمركبة على كوكب المريخ العام الماضي.

وتساءلت الوكالة عن سبب وصول هذه القطعة لمكان يبعد نحو كيلومترين عن مكان تحطم معدات الهبوط، مرجحة أن يكون السبب في ذلك نتيجة الرياح.

وخلال رحلتها لكوكب المريخ، تتعرض المركبات الفضائية لدرجات حرارة وقوى جاذبية شديدة، تجعلها تخترق الغلاف الجوي بسرعة تصل لـ20 ألف كيلومتر في الساعة.

وتعتزم وكالة ناسا استمرار تشغيل مركبة “برسفيرنس” حتى يناير 2023، حيث تقوم بإرسال الصور بشكل مستمر وتبحث عن العينات لدراستها.