هل عفا بلماضي عن ديلور؟

عاد اللاعب الدولي أندي ديلور، السبت، لِيُثير الجدل مرّة أخرى بِشأن وضعيته في المنتخب الوطني الجزائري.

ونشر المهاجم ديلور صورة له بِزيّ “محاربي الصّحراء”، خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر. وذلك في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ومعلوم أن الناخب الوطني جمال بلماضي أبعد ديلور عن “الخضر” في أكتوبر الماضي، بعد أن أخبره هذا المهاجم أنه لا يُريد خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، وسيتفرّغ لِناديه الجديد نيس الفرنسي. وضرب ديلور موعدا لِرجوعه إلى بيت المنتخب الوطني، عند نهاية الموسم الكروي الحالي.

وتنتظر رجال جمال بلماضي مقابلتان رسميتان في جوان المقبل، أمام الزائر الأوغندي والمضيف التنزاني، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويُفترض أن يشرع بلماضي في الأيّام القليلة المقبلة في توجيه الدّعوة للاعبيه، استعدادا لِخوض هاتَين المقابلتَين. ذلك أن تربّص زملاء القائد رياض محرز بِمركز سيدي موسى، ينطلق في الـ 30 من ماي المقبل.

فهل يُلمّح أندي ديلور إلى رغبته في تقمّص ألوان “الخضر” مُجدّدا؟ وهل هي علامات عفو بلماضي عن مهاجم فريق نيس الفرنسي؟