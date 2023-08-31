هل عقرت الجزائر عن إنجاب أمثال روراوة والعرفاوي وعدّادي؟

تقدّم رجل ينتمي إلى مهنة المتاعب، الخميس، بِملفّ الترشّح لِانتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وكانت لجنة الترشيحات قد أعلنت عن تمديد فترة استلام الملفّات إلى غاية الثلاثاء المقبل، على أن تُعلن عن قائمة المتنافسين بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

وأعلن الصحفي عبد العزيز بونوة عن توجّهه إلى مقرّ “الفاف”، وإيداعه ملفّ الترشّح لِخلافة جهيد زفيزف. وذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” (الصورة المُدرجة أدناه).

وإذا كان للرّجل كامل الحقّ في دخول هذا الميدان، والطّموح إلى شغل أعلى منصب في أكبر هيئة تُسيّر الرياضة الأكثر الشعبية في البلاد. فإن ما يأمله الجمهورُ الوفيُّ الذي ابْتُلي بِمحنة “الجلد المنفوخ”، أن لا يتحوّل الأمر إلى أشبه بـ “زردات الحملات الانتخابات السياسية”، حيث يطفو إلى السطح مُترشّحون غرباء الأطوار، يُثيرون الضّحك والبكاء معا. ثمّ هل عقرت الجزائر عن إنجاب أمثال محمد روراوة ومصطفى العرفاوي (رئيس سابق للاتحاد الدولي للسباحة) وعمّار عدّادي (رئيس الاتحاد الدولي لِألعاب البحر المتوسط سابقا)، وغيرهم؟