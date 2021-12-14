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العالم

هل غيرت ألمانيا موقفها من الصحراء الغربية؟.. موقع خارجية برلين يوضح (وثيقة)

الشروق أونلاين
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  • 19
هل غيرت ألمانيا موقفها من الصحراء الغربية؟.. موقع خارجية برلين يوضح (وثيقة)
ح.م
وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة انالينا بايربوك

لجأ الاعلام المغربي بقيادة وكالة الأنباء الرسمية (ماب)، إلى إيهام الرأي العام بوجود تغير في موقف ألمانيا من نزاع الصحراء الغربية، عقب أزمة بين البلدين، لكن بيان خارجية برلين المنشور على موقعها فضح ذلك.
ونقلت وسائل إعلام مغربية، بيانا للخارجية الألمانية نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية للرباط على طريقة “ويل للمصلين”، من خلال تقديمه على أنه دعم لمخطط الحكم الذاتي لأول مرة.

وجاء في وكالة الانباء المغربية: اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية نزاع الصحراء الغربية.

لكن النص الأصلي المنشور على موقع الوزارة يؤكد “ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الجميع على أساس القرار 2602 لمجلس الأمن الأممي، وبمشروعا لحكم الذاتي لعام 2007 قدم المغرب مساهمة هامة في سياق البحث عن هذا الاتفاق.

وشددت الخارجية الألمانية في بيانها: الأمم المتحدة تبحث عن طريق مبعوثها الخاص، عن حل لنزاع الصحراء الغربية وموقف ألمانيا من نزاع الصحراء الغربية يبقى دون تغير منذ عشرات السنين.

الصحراء الغربية

النظام المغربي يعلن عن “بدعة” دبلوماسية للرد على ألمانيا

وفي مارس 2021، استحدث المغرب بدعة دبلوماسية جديدة، بإعلانه قطع العلاقات مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب ما وصفه بـ”خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

وأرسلت وزارة الخارجية المغربية، رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، قالت فيها إن “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

ولم توضح الرسالة، الذي نشرتها وسائل إعلام مغربية، طبيعة “الخلافات” التي تحدثت عنها.

المغرب

وأكدت المراسلة التي انتشرت نسخ منها على مواقع التواصل، أن أيّ استئناف للتعامل مع السفارة الألمانية يجب أن يتم بإذن مسبق من الوزارة المعنية التي أكدت بدورها أنها أوقفت كل أشكال التواصل مع السفارة ذاتها.

ولم يصدر أيّ تعليق من السلطات الألمانية حول الموضوع، كما لم تعلق السفارة الألمانية في الرباط عليه بعد، بحسب ما ذكر موقع “دوتشي فيلي”.

استغرب مراقبون خطوة الرباط بتعليق جميع أشكال التعامل مع السفارة الألمانية، دون استدعاء السفير أو الإعلان أن هذا الأخير غير مرغوب فيه، وكذا استدعاء السفير المغربي للتشاور، مثلما هو معروف في الأعراف الدبلوماسية الدولية في حال توتر العلاقات بين بلدين.

ويروج النظام المغربي لتحرك أوروبي مزعوم لمساندة قرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما يجانب الحقيقة، لأنه حتى بالنسبة لفرنسا حليفة المغرب، لم يصدر قرار مساندة لقرار ترامب. 

كما أن الخارجية المغربية وفق وسائل إعلام مقربة منها تروج على أن الأزمة سببها تكثيف برلين لتعاونها مع الجزائر  من الناحية التقنية والعسكرية، وهو تصرف غريب في الأعراف الدبلوماسية بالتدخل في خيارات التعاون لدولة أخرى وفي سياستها الخارجية.

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التعليقات
19
  • ناقد

    إلى الرقم 18 الذي يسمي نفسه جزائري :
    إمّا أنك ذبابة مخنزية و إمّا أنك جزائري (نـيّــة بزاف)

    -1
  • جزائري

    احرق الله من يوقد نار الفتنة بين المسلمين المغاربة والجزائريين في نفس الخندق .هم الكفار والمشركين ان نبقى متفرقين غير متحدين .فرق تسد

    4
  • Haron

    انا لا اقول ان المغرب في قوة المانيا حاشة ولله ولكن عليك ان تكون قويا وذو كبرياء لكي تتحدى ألمانيا
    المغرب قطع علاقته مع فرنسا والنتيجة 200 وفاة بالأنفجارات الارهابية وتذكرو كلامي المانيا ستتراجع على موقفهاها مثلما فعلت فرنسا المغرب يملك اوراق ضغط

    18
  • كمال

    المقاطعة ليست مع المانيا و لكن مع سفارة المانيا في المغرب يعني مقاطعة الحفلات و الزردات،تمسخير ساذج

    -19
  • خلاط

    لم يبق لهم سوى ترامب المجنون ؟

    -29
  • شخص

    أمير المدمنين يقود المهلكة المخربية إلى الهاوية على طريقة فرعون و قومه.
    قال تعالى : ( فاستخف قومه فأطاعوه )

    -30
  • Skafandri

    التقارب مع الجزائر!!!!!!. ليس بامكان الجميع تحدي المانيا قلي من تتحدى اقل لك من انت. والخارجية الالمانية تطلب التهدئة مع المغرب. النيفو طاااالع بزاااااف

    35
  • LAID

    JE ME DEMANDE POURQUOI LE MINISTRE BARWITA IL A ECRIT SA DECISION EN FRANCAIS ET PAS EN ARABE LES MINISTRES EN ALGERIE A MON AVIS LE MAROC APPARTIENT A MAMA FRANCA

    -17
  • متعجب

    كيف؟
    ألمانيا ؟
    المخزن يقطع مع ألمانيا ?
    واش جاب الورد لشوك
    و لله في خلقه شؤون
    شر البلية ما يضحك

    -30
  • karim

    Pour ceux qui se demandent pourquoi il Ya des marocains qui suivent votre journal? c'est par ce que vous parlez tellement du Maroc plus que nos journaux , du coup on vient lire nos info chez vous , merci beaucoup pour l intérêt que vous donnez a notre pays.

    30
  • محمد

    المغرب لا يقدم على قرار مثل هذا إلا إذا كان ظهره مسنودا والأيام بيننا

    35
  • عيسى الامازيغي

    السي نور الدين الجزائري . المشكل بين المروك والمانيا . لماذا أنت تساند الكفار على حساب جيرانك المسلمين. ماذا فعوا لك حتى تنصر الأجنبي على اخيك وجارك الذي يكن لك كل الاحترام والتقدير . اتق الله أيها الشقيق في اخوتك في اللغة والدين والدم فالصراع معهم خسارة لك ولهم والرابح هو الكافر

    34
  • الشاوي

    أتمنى من كل قلبي قطع العلاقات مع هذ الجار المتصهين المطبع المهرول الذي يسمم أولادنا وشبابنا .
    أتمنى أن نغلق الحدود وللأبد مع الصهاينة الجدد

    -20
  • مواطن جزائري

    إنه الإفلاس السياسي

    -17
  • نو ر الدين الجزائري

    اذا الخارجية المروكية جمدت التعامل مع ألمانيا بسبب تقاربها الاقتصادي والعسكري
    و للرد على هذه البدعة
    نصيحتي للسلطات كمواطن هو قطع العلاقات مع جار السوء المروك

    -38
  • هيهات هيهات

    أين هو دباب المخزن، هل انفض حين دخلت ألمانيا على الخط.

    -64
  • امين ألمانيا

    سؤال موجه للدباب الالكتروني التابع للمخزن
    لماذا لا يقاطع المخزن علاقته مع ماما فرنسا التي
    تجول و تصوول في المروك بلا حسيب و لا رقيب.
    ألمانيا تنظر الى المقيمين المغاربة و بلدهم نظرة
    سيئة جدا مقارنة مع الجليات الاخرى

    -91
  • احمد

    في المغرب لا تستغرب، هناك كل شئ ممكن الا الإنصاف الحقيقة، لأنها مملكة مبنية على التضليل والخداع و كل ما بنية على باطل فهو باطل، نتمنى أن يفيق الشعب المغربي من سباته

    -99
  • Un Algérien

    Vive l'Allemagne et a abat le Maroc et la France

    -77

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