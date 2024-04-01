“هل غيرت ديانتها”.. صور ديانا حداد من أمام الكعبة تثير الجدل!

في كل مرة تظهر فيها الفنانة اللبنانية ديانا حداد من أمام الكعبة يثار الجدل بشأن ديانتها كون المعروف عنها أن والدها مسيحي.

ونشرت ديانا حداد مجموعة صور لها خلال تأديتها لمناسك العمرة، ما أثار الكثير من الترحيب وكذلك التساؤلات.

وظهرت الفنانة بالحجاب من أمام الكعبة وجاء في التعليق المرفق: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

ووسط آلاف التبريكات التي حظيت بها بعد نشر صورها، تساءل البعض عن تغيير مذهبها المسيحي بشكل رسمي، بعد أن ترددت الكثير من الاشاعات حول ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وما لا يعرفه الكثيرون أن ديانا حداد اعتنقت الإسلام منذ أزيد من 7 سنوات، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.

وأشارت أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين، كما أوضحت أنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأ ت الصيام والصلاة وقراءة القرآن.

واتضح من خلال حوارت حداد أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية.