هل غيّر بيليه عدد أهدافه على “إنستغرام” بسبب كريستيانو رونالدو؟

بعد أنّ سجّل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ801، زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنّ اللاعب البرازيلي بيليه عدّل عدد الأهداف المذكورة في تعريفه الشخصيّ على موقع إنستغرام لتصبح 1283، فما صحة ذلك؟

الحقيقة أن الرقم موجود على صفحة بيليه منذ سنوات وهو يشمل إضافة إلى الأهداف الرسميّة تلك المسجّلة خلال المباريات الودّيّة والتحضيريّة.

تتضمّن المنشورات صورة للصفحة الرئيسة لحساب بيليه الرسميّ في موقع إنستغرام حيث كتب في التعريف الشخصيّ “أفضل هدّاف على الإطلاق (1283)”.

وجاء في التعليق المرافق “بعد أن وصل رونالدو لثمانمئة هدف، بيليه يضيف عدد الأهداف على حسابه في إنستغرام لتصبح 1283”.

أرقام رونالدو

بدأ انتشار هذا الادعاء بعد أن بلغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف رقم 801 في مسيرته إثر تسجيله هدفين في مرمى أرسنال ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى الفوز 3-2، في الثاني من ديسمبر 2021.

وكان رونالدو تخطّى العام الماضي الرقم القياسيّ الرسميّ بعدد الأهداف المسجّل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه 767 هدفاً.

جاءت أهداف رونالدو كالتالي: 115 هدفاً مع البرتغال و686 مع الاندية التي دافع عن ألوانها موزعة على الشكل التالي: 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة (2002-2003)، 130 مع مانشستر يونايتد (2003-2009 ثم منذ اب/أغسطس 2021 وحتى الان)، 450 هدفاً مع ريال مدريد (من 2009 حتى 2018)، و101 هدف مع يوفنتوس (2018-2021). بلغ وتجاوز عتبة الـ 800 هدف بتسجيله هدفين في مرمى أرسنال (3-2) الخميس في الدوري الانكليزي الممتاز.

لكن هل غيّر بيليه عدد الأهداف في حسابه؟

تظهر نسخ مأرشفة من حساب بيليه (81 عاماً) على إنستغرام تعود لأعوامٍ سابقة أنّ الرقم هو نفسه لم يتغيّر.

وسبق أن أوضح بيليه في حسابه على تويتر في يناير الماضي، عندما تخطّى رونالدو رقمه القياسيّ الرسميّ، أنّه لم يغيّر عدد الأهداف الـ1283 منذ إنشاء حسابه.

ويشمل هذا الرقم إضافة إلى الأهداف الرسمية تلك المسجّلة خلال المباريات الودّيّة والتحضيريّة.

الأسطورة بيلي يكشف عن عدائه لكريستيانو رونالدو

وفي 6 جانفي 2021، فاجأ أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيلي، متابعيه على موقع “إنستغرام”، بعدما قام بتحديث بيانات حسابه، واضعا رقمه القياسي كهداف في كل الأوقات، في إشارة لتفوقه على كريستيانو رونالدو كهداف.

وأضاف بيلي الثلاثاء إلى حسابه عبارة: “أفضل هداف في كل العصور – 1283 هدفا”.

وقام بيلي بهذه الخطوة، بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ.

ووقع رونالدو، الأحد، على هدفه الـ758، متجاوزا بيليه الذي أصبح ثالثا بـ757 هدفا، بعدما أحرز الأحد هدفين على أودينيزي في المواجهة التي انتهت برباعية لواحد لحساب الجولة الـ15 من الكالتشيو.

وجاءت ردة فعل بيليه، مخالفة تماما لما قام به الشهر الماضي، عندما عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمه التاريخي في عدد الأهداف في صفوف فريق واحد.

وأشاد بيليه حينها بميسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: تهانينا لبلوغك سجلا تاريخيا يا ليونيل، أهنئك على مسيرتك الاحترافية الناجحة مع برشلونة.

تجدر الإشارة، إلى أن بيليه سجل 1283 هدفا، على مدار مسيرته، لكن 757 منها فقط كانت في مباريات رسمية.