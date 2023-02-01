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رياضة

هل فشلت صفقة زياش مع باريس سان جيرمان؟

عمر سلامي
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هل فشلت صفقة زياش مع باريس سان جيرمان؟
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حكيم زياش

لم يحسم نادي باريس سان جيرمان، في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، صفقة الدولي المغربي حكيم زياش، بسبب عدم إرسال نادي تشلسي الوثائق اللازمة في الوقت المناسب.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب، الذي تواجد الثلاثاء، في باريس واجتاز الفحص الطبي، إلا أن الصفقة فشلت في الدقائق الأخيرة، من فترة الانتقالات الشتوية.

وفشلت صفقة انتقال زياش إلى النادي الباريسي، بسبب ارتكاب نادي تشلسي أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد اللاعب.
ووصلت الوثائق الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، عند منتصف ليل الثلاثاء.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اللجنة القانونية، لرابطة محترفي كرة القدم الفرنسية، اجتمعت صبيحة الأربعاء، من أجل المصادقة على عقد إعارة زياش إلى نادي باريس سان جيرمان.

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