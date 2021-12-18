هل فُتحت أبواب مقام الشهيد أمام عبدة الشيطان؟

شنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد مهرجان “فيبدا” الذي سيقام في الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2021 بمقام الشهيد.

وعلت الأصوات المنددة بمهرجان “الشريط المرسوم” باعتباره مهرجانا لعبدة الشيطان والطقوس الماسونية، وكونه بعيدا كل البعد عن ثقافتنا ومبادئنا العربية والإسلامية، حسبهم.

وقال مغردون إن المهرجان يشجع على العنف والانحلال الأخلاقي ومن العار السماح بإقامته في بلدنا وخاصة بين ثنايا معلم تاريخي له حرمته وقدسيته.

في ذات السياق ناشد الكثيرون جمعية العلماء المسلمين أن تتدخل لوقف المهزلة، وطالبوا العلماء والشيوخ بتجريم ما أسموه بمهرجان الفسق والانحطاط، لافتين أن الأولى منافسة الغرب في البحث العلمي وليس في الشذوذ والفجور.

وتعقد الطبعة الـ13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري بمشاركة عدة بلدان من بينها تونس التي ستكون “ضيف الشرف”.

وبحسب تصريحات القائمين على المهرجان لوسائل الإعلام، ستتميز طبعة 2021 بتنظيم معارض متنوعة للشريط المرسوم ومحاضرات وورشات تكوينية وبيداغوجية وعروض كوسبلاي وغيرها وهذا بديوان رياض الفتح بالعاصمة وبمشاركة حوالي 20 فنانا من الجزائر وخارجها.

ستعرف التظاهرة أيضا حضور رسامين وأكاديميين محاضرين وفناني كوسبلاي محترفين من الجزائر وبلدان أخرى كاليابان والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وساحل العاج.

وتعقد هذه الطبعة تحت شعار “طبعة الإنبعاث” كونها تنظم “بعد انقطاع دام حوالي العامين بسبب جائحة كورونا” حيث ستركز على الجانب “التكويني من خلال إتاحة الفرصة لطلبة معاهد الفنون الجميلة بالعاصمة وبقية الولايات بحضور محاضرات ستكون متبوعة بورشات مع تخفيض في سعر تذكرة الدخول ب 50 بالمائة ومجانيتها للطلبة المسجلين في مختلف مراحل التكوين”.