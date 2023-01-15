هل قالت شركة “أوريو” أنها لا تراعي معايير الحلال ؟.. إليك الحقيقة

انتشر بين رواد مواقع التواصل منشورات تدّعي أن شركة “أوريو” المصنّعة للبسكويت أعلنت أن منتجاتها ليست مراعية لمعايير “الحلال” وأنها تحتوي على دهن الخنزير.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة “فرانس برس” أن هذا الادّعاء مجتزأ، فمنتوجات الشركة الموجّهة للدول الإسلاميّة تراعي معايير “الحلال” بخلاف تلك الموجّهة لمناطق أخرى من العالم مثل أميركا الشماليّة.

وجاء في المنشورات التي شاركها في السنوات الماضية عشرات آلاف المستخدمين وتفاعل معها الملايين على مواقع التواصل باللغة العربية “شركة أوريو للبسكويت تؤكّد أن منتوجها حرام”.

وقال فريق تقصي الحقائق أن الشركة لا تراعي معايير الحلال في الأسواق التي لا يشكّل المسلمون غالبية فيها. وجاء في ردّ على سؤال ورد للشركة على حسابها على موقع تويتر باللغة الإنكليزيّة “بسكويت أوريو ليس حلالاً في كندا أو في الولايات المتّحدة”.

ويبدو أن ردّاً سابقاً على الحساب نفسه أثار هذا اللغط، إذ لم يوضح الردّ الذي جاء فيه إن منتجات أوريو ليست مطابقة لمعايير “حلال” أن المقصود منها هو أسواق أميركا الشماليّة وليس أسواق الدول الإسلاميّة، بحسب ما أوضح مسؤول في الشركة.

وفي ديسمبر 2022، وبعد عودة هذه المنشورات إلى التداول، نشر حساب أوريو على تويتر تغريدة أكّد فيها أن المنتجات الموجّهة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مراعية لمواصفات “الحلال”.

وفي السياق نفسه، أكّدت هيئة الغذاء والدواء في المملكة السعودية ردّاً على سؤال حول أوريو أن “جميع الأغذية في المملكة حلال”، وذلك في تغريدة نُشرت في الثالث من جانفي 2023.