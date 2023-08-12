هل قدّم بيل غيتس شيكا برصيد مفتوح لمذيعة؟ هذه هي الحقيقة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملياردير الأمريكي بيل غيتس وهو يقدم شيكا برصيد مفتوح لمذيعة، غير أن الحقيقة ليست كذلك.

أظهرت الصورة التي يتم تداولها منذ سنوات بالعديد من لغات العالم بما فيها العربية، مذيعة أحد البرامج وهي مترددة في استلام شيك من مؤسس مايكروسوفت.

وادّعى مروجو الصورة أن غيتس أراد ان يعطي مقدمة البرنامج درسا في عدم تضييع الفرص، في حين اعتقدت المذيعة أنه يمزح معها فقط.

وجاء في المنشورات أن مذيعة سألت الملياردير الأميركي عن سرّ نجاحه، ليجيبها بمنحها شيكا على بياض طالبامنها وضع المبلغ الذي تريد.

وزعم مروجو هذه المنشورات أنّ المذيعة لم تستجب لطلبه بالرغم من إلحاحه، ليشرح لها أن سرّ نجاحه هو استغلاله للفرص بدل تضييعها كما فعلت هي.

وأرفقت القصة، بصورتين يظهر فيهما بيل غيتس متواجدا فيما يبدو أنه برنامج تلفزيونيّ رفقة مذيعَين.

حظيت القصة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها قبل سنوات،وصار المستخدمون يتناقلونها كعبرة في استغلال الفرص.

واتضح بعد هذه السنوات، أن القصة من خيال مؤلفيها، ولا أساس لها من الصحة، فقد أرشد البحث العكسي الذي أجراهفريق تقصي الحقائق في ” فرانس براس” إلى أن الصور تعود لبرنامج “هذا الصباح” الذي أذيع في 2016 وحل فيه غيتس ضيفا ليتحدث عن حياته.

وخلال هذه، المقابلة لم ترد أي محادثة مشابهة للقصة المتداولة، وأكد المتحدث الرسمي لمنظمة بيل وميليندا غيتس لوكالة فرانس برس في كوريا الجنوبية، أن ما تم تداوله غير صحيح.