هل قرّر لويس سواريز الانتقال إلى الهلال السعودي؟.. صورة تحدث جدلا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لمهاجم منتخب الأورغواي لويس سواريز إلى جانب رئيس الهلال زاعمين أنّها دليلٌ على انتقال اللاعب إلى النادي السعوديّ.

تضمّ المنشورات صورة يظهر فيها رجلٌ يرتدي زياً تقليدياً إلى جانب رجلٍ يبدو أنّه لاعب كرة القدم لويس سواريس وخلفهما شعار نادي الهلال السعودي.

وجاء في النصّ المرافق: “عاجل رسمياً لويس سواريز ينضمّ إلى الهلال السعودي”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة مركبة، ولم يعلن بعد بشكلٍ رسميّ حتى الساعة عن انتقال لاعب أتليتيكو مدريد إلى أيّ نادٍ.

وأضاف التقرير أن انتشار الخبر جاء مع حلول فترة الانتقالات الشتويّة في كرة القدم الأوروبيّة التي عادة ما تكون في شهر جانفي.

وقد أفاد صحافيّو قسم الرياضة في وكالة فرانس برس أنّ موضوع انتقال سواريز لا يزال في إطار التكهنات ولا شيء رسمياً حتى الآن، علماً أنّ هناك أخباراً عن انتقال اللاعب الأورغوياني إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.

وأرشد التفتيش إلى أنّ النسخة الأصليّة منها منشورة على الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع تويتر وتظهر رئيس النادي فهد بن نافل إلى جانب اللاعب السعودي سالم الدوسري بعد تجديد عقده مع النادي.

وقد سبق أن نشرت صفحة باسم “المعرف والأكاذيب” توضيحاً حول هذه الصورة.