هل كان بوتين داخل مقهى بموسكو خلال انطلاق العملية العسكرية ضد أوكرانيا؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالوا بأنه يمضي وقتا هادئا داخل مقهى فيما قوّاته تشنّ حرباً واسعة النطاق وتُعلن تدمير عشرات المنشآت العسكريّة الأوكرانيّة.

يظهر في الفيديو الرئيس الروسي وهو في مقهى، يبتاع فنجان قهوة وشيئاً من الطعام، وجاء في التعليقات المرافقة أن “بوتين يمضي وقتاً هادئاً في مقهى فيما قوّاته “تقلب العالم رأساً على عقب”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد انتشر هذا الفيديو بعد ساعات على شنّ القوات الروسيّة هجوماً على أوكرانيا يُخشى أن تكون له عواقب سياسية واقتصاديّة وخيمة على مستوى العالم.

وأعلن الجيش الروسي بعد ساعات من بدء الهجوم تدمير عشرات المنشآت العسكريّة الأوكرانية من بينها مهابط للطائرات، فيما يستعدّ الغرب لفرض عقوبات اقتصاديّة كبيرة على موسكو.

وإضافة إلى التوتّر السياسيّ الكبير الذي أثاره الهجوم الروسيّ والمخاوف من اتسّاع نطاقه، حذّر صندوق النقد الدولي من خطر اقتصاديّ كبير على المنطقة والعالم، فيما حذّرت الغرفة الدولية للتجارة البحريّة من حدوث اضطرابات في التجارة البحريّة العالميّة.

في هذا السياق، وفيما يعبّر الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من قلقهم من اندلاع “حرب عالميّة ثالثة”، ظهر هذا الفيديو الذي يُظهر بوتين هادئاً في مقهى، وقيل إنه مصوّر صباح الخميس.

وجاء في تقرير فرانس برس أن التفتيش عن الفيديو على محرّكات البحث أرشد إلى نسخ عدّة منشورة في أوقات سابقة، من بينها مقاطع نُشرت في الأيام الماضية في ظلّ تصاعد التوتّر بين روسيا وأوكرانيا، ومقاطع نشرت في سنوات سابقة.

ومن بين هذه المقاطع، فيديو نُشر عام 2020 قيل في التعليق المرافق له باللغة الروسية إنه يُظهر فلاديمير بوتين أثناء زيارة إلى مدينة دريسدن الألمانية في العام 2006.

إثر ذلك، وبمراجعة أرشيف وكالة فرانس برس، تبيّن وجود صورة ملتقطة بالفعل في أحد مقاهي دريسدن عام 2006، تتطابق عناصرها مع عناصر الفيديو المتداول.

وبحسب صحافيي فرانس برس في برلين، تُظهر هذه الصورة فلاديمير بوتين في مقهى في دريسدن في العاشر من أكتوبر 2006، أثناء زيارة له إلى مقاطعة بافاريا تركّزت على الشؤون التجاريّة والاقتصاديّة.