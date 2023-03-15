هل كان رونالدو من بين ضحايا المصري رامز جلال في البرنامج الرمضاني ؟

قالت تقارير إعلامية مصرية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتواجد ضمن قائمة الشخصيات التي يستضيفها البرنامج الرمضاني للفنان المصري رامز جلال.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” أن برنامج الفنان رامز جلال لرمضان 2023 ، سيحمل عنوان “رامز نيفر إند”، وسيبث بعد آذان المغرب والإفطار طوال شهر رمضان الكريم.

وأكدت الصحيفة المصرية، أنه سيتم استضافة العديد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية، في برنامج رامز، وفي مقدمة الأسماء المتداولة النجم كريستيانو رونالدو، في إنتظار الإعلان الرسمي عن قائمة الشخصيات التي استضافها البرنامج.

وإلى جانب رونالدو، تحمل قائمة ضيوف البرنامج المتداولة، عدة شخصيات مصرية من بينها الفنانة ياسمين صبري، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، والإعلامية ياسمين عز، والفنانة نسرين أمين، والحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، وغيرهم من الأسماء.

وكان رامز جلال قد شارك في وقت سابق “البوستر” الرسمي لبرنامجه الجديد “رامز نيفر إند”، حيث ظهر بشعر باللون الأصفر الذهبي، كما ظهر وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، وبجانبه شخصًا يسقط من أعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب.