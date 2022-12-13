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هل كشف “سنايك” عن المنتخب الذي يشجّعه في نصف نهائي المونديال؟!

محمد عبد المؤمن
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هل كشف “سنايك” عن المنتخب الذي يشجّعه في نصف نهائي المونديال؟!
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"سنايك" أو "الأفعى"!

فاجأ الموسيقي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية وليام سامي غريغاسين، متابعيه على تويتر، بتغيير اسم حسابه من “DJ Snake” إلى ترجمتها باللغة الفرنسية “DJ Serpent”.

إلى هنا يبدو الأمر عاديا، لكن إحدى المتابعات اقترحت على هذا الـ “Snake”، أو الثعبان، أن يغيّر اسم شهرته إلى معناه بالدارجة الجزائرية، ليصبح: “DJ Lef3a”.

ليتفاعل الفنان مع تعليق المتابعة، بالقول إن ذلك سيحدث في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة. التي تحتضنها كوت ديفوار صيف العام المقبل 2023.

ولم يفصح الفنان عن شيئ من هذا القبيل، إلا أن تعليقه يوحي بأنه قد حوّل تسميته الفنية إلى اللغة الفرنسية، تعبيرا عن تشجيعه للمنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر.

في حين يحتفظ صاحب “Disco Maghreb” بالتسمية الجزائرية إلى كان 2023، لتشجيع منتخب الجزائر الذي تنحدر منه أصول والدته.

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