هل كنت تعلم أن هؤلاء الفنّانين الجزائريين سبق لهم ممارسة الرياضة؟

كثير من الجزائريين لا يعلمون بِأن بعض الشخصيات سبق لهم أن مارسوا الرياضة، رغم أنهم اشتهروا في مجالات أخرى على غرار الفن.

وكان يُمكن لِهذه الشخصيات أن تستمرّ في ممارسة الرياضة، لكنها توقّفت وانتقلت إلى ميدان آخر، نذكر أبرزهم:

– المُطرب أحمد وهبي مارس في صغره بِوهران ألعاب القوى، وكان مُختصّا في سباق 110م حواجز. كما زاول أيضا رياضة السباحة.

– عازف البيانو الشهير مصطفى اسكندراني، لعب في منصب مهاجم ضمن صفوف فريق مولودية الجزائر.

– الهاشمي قروابي كان يشغل منصب مهاجم أيمن، أو رقم “11” بِالمفهوم التقليدي للمراكز، في أحد النوادي العاصمية أثناء الحقبة الاستعمارية، ولم يعد له وجود الآن (اندثر مثل فريق جيل هندسة الجزائر أو نادي التجارة و…). قروابي – بِالمناسبة – هو المطرب المُفضّل لِأنصار اتحاد العاصمة (أنصار مولودية الجزائر: اعمر الزّاهي).

– المُمثّل الحاج عبد الرّحمان أو المفتّش الطاهر، كان لاعبا في صفوف فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي الحرّاشي.

– المُمثّل صالح أوقروت (صويلح أو الحاج إبراهيم)، لعب في فريق اتحاد البليدة لِصنف الأصاغر، وفي مركز جناح أيسر.

– الشاب حسني كان لاعبا في فريق جمعية وهران، وتوقّف مُبكّرا عن النشاط الرياضي بِداعي إصابة خطيرة تعرّض لها.

– والد اللاعب الدولي الجزائري الحالي سفيان فغولي، هو ابن عمّ المُمثّل حمزة فغولي، المشهور بِتسمية “ماما مسعودة” (والدة احديدوان)، أو “قويدر الزدّام”. والكلّ ينتمون إلى عائلة من ولاية تيارت.