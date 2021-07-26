هل لديك تخوفات من لقاح كورونا.. تابع هذا الفيديو

نشر الهلال الأحمر الجزائري، الأحد، فيديو عبر قناته على يوتيوب، يشرح من خلاله أهمية الوقاية ضد كورونا وكيفية معرفة أحسن لقاح.

وتضمن الفيديو نصائح مهمة عن الفيروس الذي ركع العالم، وكذا اللقاح المضاد له، خاصة بعد رواج شائعات عن أضراره.