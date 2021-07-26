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منوعات

هل لديك تخوفات من لقاح كورونا.. تابع هذا الفيديو

نادية شريف
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نشر الهلال الأحمر الجزائري، الأحد، فيديو عبر قناته على يوتيوب، يشرح من خلاله أهمية الوقاية ضد كورونا وكيفية معرفة أحسن لقاح.

وتضمن الفيديو نصائح مهمة عن الفيروس الذي ركع العالم، وكذا اللقاح المضاد له، خاصة بعد رواج شائعات عن أضراره.

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التعليقات
2
  • كلمة حق،

    كلام عادي و معروف لم يجب على اهم الاسئلة.

    2
  • nahed nahed

    علاش خدمتو انتا

    1

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