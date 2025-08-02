هل محادثاتك مع “ChatGPT” أصبحت عامة دون علمك؟

أثار تحقيق لمجلة Fast Company قلقًا واسعًا بشأن خصوصية مستخدمي ChatGPT، بعد الكشف عن أن آلاف المحادثات التي تم مشاركتها عبر خاصية “المشاركة” (Share) أصبحت قابلة للفهرسة من قبل محرك البحث غوغل، ما يجعلها مرئية للعامة رغم عدم نية المستخدمين بمشاركتها.

وبحسب المصدر، فإن مجرد استخدام جزء من الرابط الذي يتم إنشاؤه عند الضغط على زر “مشاركة” يمكن أن يؤدي إلى ظهور آلاف المحادثات في نتائج البحث، بعضها يحتوي على معلومات شخصية شديدة الحساسية، مثل تجارب مع الإدمان أو العنف الجسدي أو اضطرابات نفسية، وحتى مخاوف من مراقبة الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن OpenAI لا تُظهر هوية المستخدمين ضمن المحادثات، إلا أن بعضهم قد يكشف عن نفسه عبر سرد تفاصيل دقيقة مثل اسمه أو مكان إقامته أو ظروفه الخاصة.

ويبدو أن العديد من المستخدمين لم يكونوا على علم بأن الضغط على زر “مشاركة” يجعل المحادثة عامة، إذ قد يكون الغرض من ذلك إرسالها لصديق عبر تطبيق مثل واتساب أو حفظها للرجوع إليها لاحقًا، دون إدراك أنها أصبحت متاحة لأي شخص على الإنترنت.

وأشارت المجلة إلى أن نتائج البحث تُظهر نحو 4,500 محادثة، وهو رقم مرشح للارتفاع باعتبار أن غوغل قد لا يكون فهرس جميع المحتويات بعد. وقد اختارت Fast Company عدم الربط أو ذكر تفاصيل هذه المحادثات احترامًا لخصوصية أصحابها.

وفي استجابة لهذا الوضع، قامت OpenAI بإزالة خاصية “المشاركة” أو تعديلها لتصبح غير مفعّلة افتراضيًا، في محاولة منها لحماية بيانات المستخدمين ومنع تسريب المحادثات إلى العلن دون قصد.