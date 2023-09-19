هل مزقت سيدة أمريكية علم المثليين داخل صف مدرسي؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يدّعي ناشروه أنّه يصوّر والدة أحد الطلاب في الولايات المتحدة وهي تمزّق علم المثليين داخل فصل دراسي.

تظهر سيدة في الفيديو قيل إنها ولية تلميذ، وهي تزيل علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم-عين، داخل صفّ دراسي.

وقالت السيدة بنبرة غاضبة: “نحن ندفع لك لتعليم أولادنا مادّة التاريخ..” ليحتدم الجدل بينها وبين المعلمة، ما أثار إعجاب الكثيرين ممن أشادوا بالخطوة التي قامت بها.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن المقطع مجرد مشهد تمثيلي والتفتيش عنه يقود إلى حساب عبر تيك توك ينشر مقاطع تمثيليّة ويتناول قضايا اجتماعيّة.

وتظهر في المقاطع نفس السيدة التي لعبت دور الأم التي تزيل علم قوس قزح من الصفّ، إلا أنّ المقطع عينه لا يظهر بين هذه المقاطع.

وعلى ضوء ذلك، يرشد التعمّق في البحث إلى جزء من مقطع الفيديو، منشوراً على حساب على إكس (تويتر سابقاً) حيث تبدو السيدة وهي تأخذ ابنها من الصفّ، مع تعليق: “الفيديو ليس حقيقياً”.

وينتهي الفيديو بتصوير مجموعة الأشخاص المتواجدين في المقطع حيث يقول أحدهم إن هذا مقطع تمثيلي ويسأل المستخدمين مشاركة آرائهم في خانة التعليقات.