هل منعت السلطات المصرية الأطفال من ارتياد المساجد؟

ظهرت على صفحات وحسابات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن وزارة الأوقاف أصدرت تعليمات تقضي بمنع حضور الأطفال صلاة عيد الفطر فيما ذهبت منشورات أخرى للحديث عن منع الأطفال من ارتياد المساجد في كل صلوات الجمعة والعيد. لكن وزارة الأوقاف نفت صحّة هذه المنشورات.

جاء في المنشورات المرفقة بصورة لوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة “وزير الأوقاف: غير مسموح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد”.

ويأتي ظهور هذه المنشورات مع انقضاء أكثر من نصف شهر رمضان واقتراب عيد الفطر.

وجاء في منشورات أخرى أن قرار وزير الأوقاف بمنع حضور الأطفال يسري على كلّ صلوات الجمعة والعيد.

ضوابط صلاة عيد الفطر

في الأيام الماضية، ظهر وزير الأوقاف على شاشة التلفزيون وهو يتلو “ضوابط صلاة عيد الفطر”.

وتركّزت هذه “الضوابط” بشكل أساسيّ على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الإطالة. وليس من بينها الحديث عن الأطفال.

ونشرت هذه الضوابط أيضاً على صفحة وزير الأوقاف على موقع فيسبوك.

ولم يعثر صحافيو فرانس برس على أي تصريح آخر للوزير يذكر فيه منع الأطفال من حضور الصلوات.

رئاسة مجلس الوزراء تنفي

وعقب ظهور هذه المنشورات على مواقع التواصل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً نفت فيه صحّتها.

ونقل البيان عن وزارة الأوقاف تأكيدها “السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال بأنفسهم لأداء كافّة الصلوات بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعيّ دون أيّ تغيير”.

وزارة الأوقاف: لا قيود على الأطفال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصريّة عبد الله حسن لصحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس “لم يُصدر وزير الأوقاف أية تصريحات حديثة تخصّ منع اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة العيد”.

وبحسب المتحدث، أجرت الوزارة تعديلات في أكتوبر 2021 على ضوابط الصلاة في المساجد، والتي كانت مشدّدة منذ جائحة كورونا. ومن بين تلك التعديلات السماح للأطفال بالصلاة في المساجد.

وأضاف “ما زالت هذه التعديلات جارية وبالتالي فإن اصطحاب الأطفال للمساجد في صلاة عيد الفطر أمر غير ممنوع”.

وكذلك نشر وزير الأوقاف على صفحته على موقع فيسبوك نفياً لما تردّد على مواقع التواصل.

المصدر: فرانس برس