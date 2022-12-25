هل نشرت إذاعة مونتي كارلو تغريدة عنصرية عن لاعبي المنتخب الفرنسي؟

بالتزامن مع تعرّض بعض اللاعبين في المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصريّة عقب هزيمتهم أمام الأرجنتين بضربات الترجيح في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لإذاعة مونت كارلو الفرنسية تشير إلى الأصول الإفريقية للاعبين الذين أضاعوا ضربات الترجيح.

تحمل المنشورات صورة توحي بأنها ملتقطة من حساب تويتر تابع لإذاعة مونت كارلو كُتب عليها بالفرنسيّة “أوريليان تشواميني الكاميروني الأصل وكينغسلي كومان الفرنسي-الغيني أضاعا فرصتيهما لتسجيل هدف”.

وانتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم. وأرفقت على مواقع التواصل العربيّة بتعليقات مثل “هذه هي حقيقة فرنسا الاستعمارية عندما يفوزون فهؤلاء اللاعبين أبناء فرنسا، ولكن عند الخسارة يذكّرونك بأصلك”.

تعليقات عنصريّة

وظهرت هذه التغريدة بهذا السياق بعدما تعرّض لاعبون في المنتخب الفرنسي بالفعل لتعليقات عنصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي ندّد بها الاتحاد الفرنسيّ لكرة القدم الثلاثاء متوعّداً باللجوء إلى القضاء.

وطالت هذه التعليقات خصوصاً لاعبين من ذوي البشرة السمراء أو من أصول إفريقيّة.

حقيقة التغريدة

من العناصر المثيرة للشكّ في صحّة هذه التغريدة المنسوبة لفرع إذاعة مونت كارلو الخاص بقسم الرياضة هو الصورة الظاهرة كشعار لحساب تويتر.

فما يظهر في هذه التغريدة المزعومة هو صورة الشعار المستخدم للإذاعة بشكل عام، وليست صورة الشعار الخاص بالقسم الرياضي للإذاعة.

إضافة إلى ذلك، يثير اسم المستخدم @_apericube الذي يظهر بجانب اسم الحساب RMC SPORT في التغريدة الاشتباه بأنه مركّب عليها، فاسم المستخدم للصفحة الرسمية للإذاعة هو @RMCsport.

ويحيل اسم @_apericube إلى حساب تويتر لا يوفّر معلومات كافية، في حين تشير إليه تغريدات عدّة لمستخدمين بكونه هو من وراء التغريدة العنصرية المتداولة بدءاً من تاريخ 18 ديسمبر 2022 وهو تاريخ المباراة النهائية.

وتُظهر نسخة مؤرشفة للصفحة الرسمية لRMC Sport بتاريخ 19 ديسمبر 2022 خلوّها من أي تغريدة مشابهة بعد المباراة.

المصدر: فرانس برس