هل نفد صبر مورينيو على عوّار؟

لجأ التقني جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي إلى إخراج لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار، عند انطلاق الشوط الثاني من عمر مواجهة الضّيف نادي سيرفات السويسري.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الخميس، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمُنافسة الدوري الأوروبي. وانتهت بِفوز نادي روما بِرُباعية نظيفة.

وقال المدرب مورينيو إن متوسّط الميدان عوّار ما زال لم يُقدّم المأمول منه، لذلك اضطرّ إلى استبداله، عندما كان فريقهما مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأضاف التقني البرتغالي في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة، أنّه لن يضغط على عوّار لِتقديم أفضل العروض الفنية، وسيمنحه مزيدا من الوقت. لكن مورينيو أعطى الانطباع بِأن ترك الدولي الجزائري في دكّة البدلاء خلال المواجهات المقبلة أمر لا مفرّ، لمّا قال إن فريقه بِحاجة إلى مزيد من النّقاط، وعامل الوقت يلعب ضدّه، وسيُوظّف أفضل العناصر.