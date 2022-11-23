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رياضة

هل هاجت “ثيران” إسبانيا وحطّمت رقم أثقل فوز مونديالي؟

علي بهلولي
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هل هاجت “ثيران” إسبانيا وحطّمت رقم أثقل فوز مونديالي؟
ح.م
احتفال لاعبَي منتخب إسبانيا بِهدف مُسجّل في مرمى فريق كوستاريكا.

دكّ منتخب إسبانيا لِكرة القدم شباك منافسه فريق كوستاريكا مساء الأربعاء، بِنتيجة سبعة أهداف دون ردّ.

ولُعبت هذه المباراة بِقطر، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات (الفوج الخامس)، لِمنافسة كأس العالم 2022. تحت إدارة تحكيم من الإمارات العربية المُتّحدة.

ولِمَن يتساءل إن كان فوز منتخب “الثيران” على كوستاريكا هو أثقل انتصار في تاريخ المونديال، فالجواب بـ “لا”.

ويحمل منتخب المجر الرّقم القياسي في أثقل فوز في منافسة كأس العالم، لمّا تغلّب بـ (10-1) على فريق السلفادور، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 1982 بِإسبانيا. الحصيلة المُرادفة لِفارق 9 أهداف.

وكرّرت المجر الفوز بِفارق 9 أهداف، ذلك أنّها انتصرت بـ (9-0) على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال سويسرا 1954.

وسجّل منتخب يوغسلافيا (سابقا) أيضا فارق 9 أهداف، لمّا انتصر بـ (9-0) على منتخب الزائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) في الجولة الثانية من دور المجموعات لِمونديال 1974 بِألمانيا.

أمّا أكبر نتيجة في مباراة مونديالية (من حيث عدد الأهداف)، فكانت في ربع نهائي نسخة 1954، حينما انتصر منتخب النمسا على المُضيّف فريق سويسرا بـ (5-7)، الحصيلة المُرادفة لـ 12 هدفا في 90 دقيقة.

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