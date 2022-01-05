هل هاجم نجل مبارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟

أحدثت تغريدة لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والتي اعتبرها البعض هجوما على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة من الغليان وسط مواقع التواصل الإجتماعي التي انقسمت إلى مؤيد ومعارض.

وجاء في تغريدة علاء مبارك التي نشرت يوم 2 جانفي على صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “مع كل الاحترام لحضرتك لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بأذن الله كهنة او شبه دولة”.

وتابع “قد تمر بأزمات وتواجه صعوبات وتحديات لكنها تظل دولة كبيرة لها وزنها وثقلها وهيبتها دولة كبيرة بشعبها وتاريخها وحضارتها و قيادتها وجيشها خير اجناد الأرض الذى حارب وانتصر ،حفظ الله مصر و كل عام وحضرتك بخير”.

وتعتبر كلمة “كُهْنة” تعبير عامي مصري يعني قديمة أو خرقة قديمة من القماش، وإنها ليست “شبه دولة”، وهي الألفاظ التي يستخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته.

وكان علاء مبارك قد أعاد نشر مقطع فيديو لمحطات من حياة والده على أنغام قصيدة “أبي الأكبر”، وشهدت التعليقات على المقطع انتقادات عديدة لزمن مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة يناير 2011، ليقوم علاء بدوره بالرد على أحد التعليقات مؤكدا أنه “لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بإذن الله كُهْنة أو شبه دولة”.

وفي هذا الصدد اختلفت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول رد علاء فمنهم من وجّه سهام الانتقادات له ووالده، معددين الأزمات التي مرت بمصر في عهده.

في المقابل، أشاد بعض محبي الرئيس الراحل بحال مصر في عهده، خاصة على صعيد مستوى الأسعار وتوافر السلع، ودشن عدد منهم وسوما مقابلة منها “علاء مبارك واحد مننا” و”يا علاء خليك بهيبتك”.