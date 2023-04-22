هل هناك مَن يعمل في الخفاء لِتحطيم بلايلي؟

قال التقني أوليفيي بانتالوني مدرب فريق أجاكسيو الفرنسي، السبت، إنه لا يوجد ما يُسمّى بـ “قضية بلايلي”.

ونشّط المدرب بانتالوني مؤتمرا صحفيا ونقلت تفاصيله إدارة نادي أجاكسيو، فقال إن لاعبه بلايلي تعرّض لِإصابة (العضلات المُقربّة) في صفوف المنتخب الوطني الجزائري (مُواجهتَي النيجر أواخر مارس الماضي). لِذلك غاب عن المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة للنادي.

وأضاف أن الدولي الجزائري يتدرّب بِجدّية، وقد تماثل للشّفاء، وسيعود إلى المنافسات الرّسمية ضد نادي براست.

ويُواجه فريق أجاكسيو الضّيف نادي براست، بعد ظهيرة هذا الأحد لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الفرنسية.

وتكشف هذه التصريحات لِمدرب فريق أجاكسيو، أن هناك مَن يصطاد في المياه العكرة، بِدليل أن هذه الفئة روّجت مُؤخّرا لِتدهور العلاقة بين بلايلي والتقني بانتالوني، والتمهيد لِفسخ العقد قبل الآوان.

من جهة أخرى، تكتسي هذه المباراة طابعا خاصّا، ذلك أن بلايلي اضطرّ إلى مغادرة نادي براست في الخريف الماضي، بعد أن ساءت علاقته مع الجهاز الفني والإدارة.