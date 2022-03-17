هل هو أخصب موسم له؟ محرز يردّ

ردّ النّجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على عدّة أسئلة لها صلة بِمشواره الكروي الاحترافي.

جاء ذلك في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها رياض محرز، لِمجلّة نادي “الأزرق السّماوي”.

وسُئل محرز عن سرّ الموسم “الخصب” الذي يمرّ به، فردّ: “النّصيب والثقة والخبرة. أشعر أنّني في حالة نفسية جيّدة، وأعتقد أنّنا نقوم بِعمل ممتاز حتى الآن، ولكن لا يزال هناك طريق طويل نقطعه. لكن من الجيّد دائما تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق”.

وأضاف: “أُؤمن دائما أنّه يجب أن أسجّل أكثر من العام الماضي. لكن الحقّ يُقال أنا لست هنا لِأكون أفضل هدّاف. أنا هنا فقط لِبذل أقصى المجهودات خدمة لِمصلحة فريق”.

وعن “الوصفة السحرية” لِتنفيذ ركلات الجزاء، قال قائد “محاربي الصّحراء”: “لقد غيّرت عقليتي. من قبل، كنت أحاول التفكير كثيرا، والآن أستخدم جودتي. أختار جانبا واحدا وأُسدّد. لقد كانت مجرّد مشكلة نفسية قبل أن أُغيّر تفكيري”.

ونفّذ محرز 9 ركلات جزاء لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية منذ خريف 2018، ونجح في تحويلها إلى أهداف، المُرادف لِنسبة 100%.

وعمّا إذا كان يجتاز أفضل مرحلة في تاريخه الكروي، قال محرز: “من حيث الإحصائيات، هذا العام هو الأفضل في مسيرتي. لكن فيما يتعلّق بِكرة القدم، لا أعرف، لأنّه في العام الذي نلت فيه لقب بطولة إنجلترا مع فريق ليستر سيتي (2015-2016)، كنت أخوض المنافسات كلّ أسبوع، وشعرت حينها أنّني ألعب حقّا بِطريقة جيّدة”.

وسجّل رياض محرز في الموسم الحالي 21 هدفا لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، وقدّم 6 تمريرات حاسمة. في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.