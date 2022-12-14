هل هو اللاعب البديل الذي سجّل أسرع هدف في المونديال؟

لِمَن يتساءل إن كان المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني هو أوّل لاعب بديل يُسجّل هدفا في مباراة مونديالية، من عدمه. وجب التوضيح.

ودخل راندال كولو مواني بديلا لِزميله المهاجم الفرنسي عثمان دمبيلي، في الدقيقة الـ 78 من عمر مواجهة المغرب سهرة الأربعاء، بِرسم نصف نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

وتمكّن كولو مواني بعد 44 ثانية فقط من “استلامه المشعل”، من تسجيل هدف لِمصلحة فرنسا، وفي مرمى الحارس ياسين بونو حامي عرين المغرب.

وقبل ذلك، استطاع اللاعب الأوروغواياني ريتشارد موراليس من التسجيل في مرمى الحارس السنيغالي طوني سيلفا، بعد 16 ثانية فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا (عند انطلاق الشوط الثاني تحديدا).

حدث ذلك في مباراة الأوروغواي والسنيغال، لُعبت بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِمونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002.

أمّا المهاجم الدانماركي إيبي ساند، فأمضى هدفا بعد 26 ثانية فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا. وذلك عند الدقيقة الـ 58، وفي مرمى الحارس النيجيري بيتر روفاي.

ولُعبت مباراة الدانمارك ونيجيريا في إطار ثمن نهائي مونديال فرنسا 1998.