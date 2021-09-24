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رياضة

هل هو تقشّف من ميسي أم تجنّب سخط الجمهور الباريسي؟

الشروق الرياضي
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هل هو تقشّف من ميسي أم تجنّب سخط الجمهور الباريسي؟

عثر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقرّ إقامة يستقرّ فيه رفقة أسرته، بعد انضمامه مُؤخّرا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقضى ليونيل ميسي أكثر من شهر ونصف الشهر، يبحث عن مأوى لِأسرته بِالعاصمة الفرنسية باريس. رغم وفرة العروض والمُقترحات.

واهتدى ميسي في نهاية المطاف إلى استئجار منزل يقع بِبلدية نويي سور سان، على مقربة من العاصمة باريس. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الجمعة. وأضافت أن مسكن “البرغوث” متواضع (مقارنة مع منازل نجوم الرياضة والفن)، حيث لا يتوفرّ سوى على حديقة صغيرة، دون مسبح ومرافق أخرى. ويتربّع على مساحة تُقدّر بـ 300 متر مربّع.

ويدفع ميسي مبلغ 20 ألف أورو شهريا لِمالك المنزل، استنادا إلى المصادر ذاتها.

وكان ليونيل ميسي قد أحدث ضجّة كبيرة في الشارع الفرنسي مُؤخّرا، بعد أن سُرّب للصحافة خبر استعداد الدولي الأرجنتيني لِشراء قصر على مقربة من العاصمة باريس، بِقيمة ضخمة تُقدّر بـ 48 مليون أورو. خاصة وأن ميسي مازال لم يُسجّل أيّ هدف لِمصلحة “البي آس جي”.

ويلعب المهاجم ليونيل ميسي (34 سنة) لِفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بِموجب العقد الجديد، حتى صيف 2023.

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