هل هي الهزائم الأربع أم الفيسبوك يا سوسطارة؟

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” صفحة نادي اتحاد العاصمة.

وقالت إدارة نادي “سوسطارة”، الإثنين، إن الحذف سببه تقنيّ، دون الخوض في التفاصيل. وذلك في تغريدة لها عبر منصّة “تويتر”.

وأضافت أنها تحاول “جاهدة لِاسترجاع الصفحة في أقرب الآجال”، عِلما أن فريق الأحمر والأسود مُني بِأربع هزائم في المقابلات الخمس الرّسمية الأخيرة له.

وكان اتحاد العاصمة – للذّكر – أوّل نادٍ في البطولة الوطنية يُطلق موقعا إلكترونيا قبل أكثر بِقليل من 20 سنة خلت، لمّا كانت الشبكة العنكبوتية تُثير دهشة البعض، وترفا لا يقدر عليه البعض الآخر. وحينها كان الأمر مُجرّد اجتهاد مُشجّعين لِفريق “سوسطارة”، ولا علاقة له بِإدارة سعيد علّيق (رئيس النادي آنذاك).

ولا تمتلك أندية البطولة الوطنية ورؤساؤها تقاليد في ثقافة الاتصال، أمّا المواقع الإلكترونية وصفحات “الفيسبوك” و”تويتر” التي أُطلقت في السنوات القليلة الماضية، فهي مجرّد مواكبة لِموضة رائجة. ناهيك عن المحتوى، الذي لا يتجاوز نطاق التدريبات، وإخبار المناصر بِالزيّ الذي سيرتديه اللاعبون في المباراة القادمة، وموعد سفرية الفريق، ونشر صور “مُغَبَّشَةٍ” بِشعار النّادي، في أمر بئيس يُذكّر بِزمن الجرائد الورقية!