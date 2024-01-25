هل هي خطوة من رونار نحو تدريب “الخضر”؟

اتّخذ التقني الفرنسي هيرفي رونار، الخميس، قرارا قد يكون له صلة بِالعارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري.

ويُدرّب التقني الفرنسي رونار (55 سنة) منتخب بلاده النّسوي لِكرة القدم، منذ مارس 2023.

وقرّر التقني رونار عدم تجديد العقد، وترك الزّمام الفني للمنتخب النّسوي الفرنسي، بعد انتهاء الألعاب الأولمبية بِالعاصمة باريس في الـ 11 من أوت المقبل.

ووفقا لِإذاعة “آر آم سي” الفرنسية، فإن هيرفي رونار مُرشّح لِتدريب منتخب الجزائر.

ويتداول مُقرّبون من بيت اتحاد الكرة الجزائري افتراضا، فحواه تعيين رئيس “الفاف” وليد سعدي في الأيّام القليلة المقبلة، تقنيا مُؤقّتا يخلف جمال بلماضي في الجهاز الفني لـ “الخضر”، ريثما يتعاقد بِصفة رسمية مع هيرفي رونار، ويجلبه إلى الجزائر بعد اختتام فعّاليات الأولمبياد في الصّيف المقبل.

وسبق للتقني هيرفي رونار تدريب نادي اتحاد العاصمة في عام 2011، وحينها أدرج ضمن العقد بندا ينصّ على ترك منصبه، في حال استلامه عرضا للإشراف الفني على منتخب ما. وهو ما حدث في أواخر العام ذاته، بِالذّهاب من “سوسطارة” إلى زامبيا لِتدريب منتخب “الرّصاصات النّحاسية”.

ويُعدّ هيرفي رونار من التقنيين الذين يستهويهم العمل مع المنتخبات، على حساب الأندية.