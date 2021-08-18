هل هي عودة جمهور “الخضر” إلى ملعب البليدة أم ماذا؟

شرعت إدارة ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، الأربعاء، في وضع المقاعد لِمدرجات هذه المنشأة الكروية.

ويحتضن ملعب البليدة مساء الـ 2 من سبتمبر المقبل، مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق جيبوتي. في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022 بِقطر.

ويبقى التساؤل قائما إن كان هذا الإجراء مُجرّد تنفيذ لِتعليمات “الفيفا” و”الكاف”، التي تنصّ على توفير ملاعب تستجيب للمقاييس الدولية، وتتوفّر على كل المرافق الضرورية. بِدليل أن 8 منتخبات إفريقية ستخوض تصفيات المونديال خارج القواعد، على غرار مُنافسي “الخضر” بوركينا فاسو وجيبوتي والنيجر، الذين سيلعبون في المغرب، للسبب المُشار إليه. أم هو استعداد لِعودة الجمهور إلى مدرجات ميدان “مصطفى شاكر”، بعد غياب اقترب من السنتَين، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا” واستمرار مخاطرها.

ولم يلعب “محاربو الصحراء” بِالجزائر وبِحضور الجمهور منذ الـ 14 من نوفمبر 2019، تاريخ مواجهة الضيف الزامبي بِميدان البليدة، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان جمال بلماضي قد أعرب عن أمله في عودة الجمهور إلى مدرجات الملاعب، وذلك في تصريحات إعلامية له خلال الودّيات الثلاث لـ “الخضر” في جوان الماضي، وقبل عودة شبح “كورونا”. لكن الناخب الوطني شدّد على أن حماية المواطنين صحّيا أولى وأهمّ من تلبية رغبة ظرفية و”نزوة شبابية”، داعيا أنصار “محاربي الصحراء” إلى الوقاية والصّبر حتى يزول حتى “البلاء”.

وتركت “الفيفا” و”الكاف” لِكلّ بلد حرّية اتّخاذ موقف تنظيم المقابلات الدولية بِحضور الجمهور، أو بِإقامتها بِمدرجات شاغرة.