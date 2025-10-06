هل وافقت حماس على تسليم سلاحها؟.. الحركة ترد  

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ادعاءات وصفتها بـ “المفبركة” تداولتها وسائل إعلام بشأن موقف الحركة من تسليم السلاح.

وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي في بيان “ننفي الادعاءات المفبركة التي نشرها عدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح”.

ودعا مرداوي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، واستقاء المعلومات من المنصات الرسمية الموثوقة للحركة.

وأكد مرداوي أن الحركة “تتعامل بمسؤولية وطنية عالية في كل ما يتصل بالملفات السياسية والميدانية، ولا يصدر عنها أي تصريح إلا من خلال القنوات الرسمية”.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن الميدان، وأن التضليل الإعلامي أحد أدوات الحرب النفسية التي تحاول بعض الجهات استخدامها للتأثير على الموقف الشعبي والوطني الفلسطيني”.

وجاء النفي ردا على مزاعم نقلتها وسائل إعلام عربية عن مصدر قالت إنه من حماس دون تسميته، يزعم أن الحركة بدأت بجمع جثامين الأسرى الصهاينة ووافقت على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية – مصرية بإشراف دولي.