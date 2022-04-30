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هل وصف ماسك ترامب بالغبي في تغريدة؟

الشروق أونلاين
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هل وصف ماسك ترامب بالغبي في تغريدة؟
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ماسك وترامب

تداول مستخدمون لمواقع التواصل صورة لما يفترض أنها تغريدة لرائد الأعمال إيلون ماسك، وهو يصف رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب بـ”الغبي”.

لكن، وبالعودة إلى نسخة مؤرشفة من تغريدة ترامب الأصلية (هنا)، تبيّن لفريق تدقيق المعلومات في رويترز، أنّ إجابة ماسك على ترامب لم تكن بتلك الحدّة.

ففي ذلك الوقت ، أجاب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX الفضائية على تهنئة من ترامب، بمناسبة إطلاق إحدى مركباتها، قائلاً: “شكرًا لك نيابة عن SpaceX. مستقبل مثير ينتظرنا!”(هنا).

وغادر ترامب البيت الأبيض مطلع العام الماضي، بعد فترة رئاسية واحدة، عقب خسارته في الرئاسيات الماضية أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

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