هل وضعت الصين أسطولها البحري في حالة هجومية لدعم روسيا؟

تداولت صفحات وحسابات عدّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر الأسطول البحري الصيني وهو متّجه لقصف تايوان، فهل وضعت الصين أسطولها البحري في حالة هجومية لدعم روسيا؟

أوضح فريق فرانس برس لتقصي الحقائق أن انتشار هذه الصورة بدا مع توالي ردود الفعل العالمية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتبدو الصورة لحاملة طائرات وسط البحر وإلى جانبها زوارق حربيّة.

وجاء في التعليق المرافق لها “الأسطول البحري الصيني في اتجاهه لقصف تايوان… دقّت طبول الحرب العالمية الثالثة”.

وقال فريق فرانس برس أن الصورة سبق أن وزّعتهاوكالة فرانس برس مطلع العام 2017، وجاء في التعليق المرافق لها أنّها تظهر حاملة طائرات خلال مناورة للبحريّة الصينيّة في بحر الصين الجنوبيّ.

والتزمت بكين الحذر في مواقفها بشأن أوكرانيا، حيث حشدت موسكو آلاف القوات لأشهر على الحدود، وانتقدت الغرب لفرضه عقوبات جديدة على روسيا بعدما أمرت الأخيرة قواتها بدخول منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين اعترف فلاديمير بوتين باستقلالهما.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في مؤتمر صحافي دوري أن “الصين تراقب عن كثب الوضع وندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على ضبط النفس ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة”.