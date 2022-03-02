هل وضعت مجلة “تايم” صورة بوتين بشارب هتلر على غلاف عددها الأخير؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغلاف مجلّة “تايم” الأمريكية عليه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب زعيم النازية أدولف هتلر.
تتضمّن المنشورات غلاف لمجلّة “تايم” الأميركيّة استخدمت فيه صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزّقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر.
وكتب عليها باللغة الإنجليزيّة ما ترجمته: “عودة التاريخ…كيف مزّق بوتين أحلام أوروبا”.
عودة التاريخ #بوتين مزق الحلم الأوربي
– غلاف مجلة تايم الأمريكية و يظهر في الصورة بوت-لر (بوتين مرتدياً شارب #هتلر) حيث يسير على نفس النهج #اوكرانيا_روسيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية #UkraineWar pic.twitter.com/wxWvqkVe9J
— Hossam ElBanna (@hossamelbannaeg) March 1, 2022
حظيت الصورة بعشرات المشاركات بلغات عدّة حول العالم منها الانجليزيّة والإسبانيّة والبرتغاليّة والرومانيّة، مع حشد موسكو لقواتها استعداداً للهجوم على العاصمة الأوكرانيّة ومدن أخرى.
وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الغلاف المتداول ليس صادراً عن مجلة “تايم” الأمريكيّة، بل هو مجرّد تصميم فنيّ، ولا يمكن العثور عليه على موقع المجلّة حيث تعرض آخر الإصدارات.
وأضاف التقرير أن أحدث إصدارٍ لشهر مارس 2022 والمنشور على موقع “تايم” وفي حساباتها على مواقع التواصل، لا يوجد فيه أيّ صورة لبوتين، بل صورة لدبّابة.
TIME’s new cover: How Putin shattered Europe’s dreams https://t.co/jXsRFKrW8B pic.twitter.com/hDJs0ptJs0
— TIME (@TIME) February 25, 2022
إثر ذلك أظهرت مقارنة الغلافين أنّ ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد التفتيش إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنّه ليس لنسخة حقيقيّة من المجلّة بل نموذجٌ من تصميمه.
My TIME artwork has gone viral – so I thought it would be appropriate for me to write a little about it. The image is one out of a sequence of three I created on the day Russia invaded Ukraine. I felt the official cover by TIME was uninspired and lacked conviction. pic.twitter.com/m5P5rorqgt
— Patrick Mulder 🏴🇺🇦 (@MrPatrickMulder) February 28, 2022
وأوضح المصمّم في بيان أنّه أعاد تصميم الغلاف الأخير لمجلّة تايم بثلاثة نماذج مختلفة تضمّ صوراً معدّلة لبوتين لأنّ “الغلاف الرسميّ يفتقد إلى عنصريّ الإقناع والإبداع”.
يذكر أنه في الأيام الماضية، تظاهر مئات الآلاف في أوروبا ضدّ غزو روسيا لأوكرانيا من برلين إلى براغ مروراً بكوبنهاغن وفيلنيوس وأثينا، منادين بشعارات أبرزها: “أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين!”، وأعربوا عن خشيتهم من أن يطول أمد النزاع.
وهتف المتظاهرون “عار” ورفعوا لافتات “أوقفوا الوحش” وشبّهوا الرئيس الروسي بقائد ألمانيا النازية أدولف هتلر.