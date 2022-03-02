هل وضعت مجلة “تايم” صورة بوتين بشارب هتلر على غلاف عددها الأخير؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغلاف مجلّة “تايم” الأمريكية عليه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشارب زعيم النازية أدولف هتلر.

تتضمّن المنشورات غلاف لمجلّة “تايم” الأميركيّة استخدمت فيه صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممزّقة على مستوى الوجه بين الفم والأنف لتكشف عن شارب أدولف هتلر.

وكتب عليها باللغة الإنجليزيّة ما ترجمته: “عودة التاريخ…كيف مزّق بوتين أحلام أوروبا”.

حظيت الصورة بعشرات المشاركات بلغات عدّة حول العالم منها الانجليزيّة والإسبانيّة والبرتغاليّة والرومانيّة، مع حشد موسكو لقواتها استعداداً للهجوم على العاصمة الأوكرانيّة ومدن أخرى.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإنّ الغلاف المتداول ليس صادراً عن مجلة “تايم” الأمريكيّة، بل هو مجرّد تصميم فنيّ، ولا يمكن العثور عليه على موقع المجلّة حيث تعرض آخر الإصدارات.

وأضاف التقرير أن أحدث إصدارٍ لشهر مارس 2022 والمنشور على موقع “تايم” وفي حساباتها على مواقع التواصل، لا يوجد فيه أيّ صورة لبوتين، بل صورة لدبّابة.

إثر ذلك أظهرت مقارنة الغلافين أنّ ذاك المتداول على مواقع التواصل يحمل توقيع Patrick Mulder، وقد أرشد التفتيش إلى حسابه في موقع تويتر حيث نشر الغلاف موضحاً أنّه ليس لنسخة حقيقيّة من المجلّة بل نموذجٌ من تصميمه.

وأوضح المصمّم في بيان أنّه أعاد تصميم الغلاف الأخير لمجلّة تايم بثلاثة نماذج مختلفة تضمّ صوراً معدّلة لبوتين لأنّ “الغلاف الرسميّ يفتقد إلى عنصريّ الإقناع والإبداع”.

يذكر أنه في الأيام الماضية، تظاهر مئات الآلاف في أوروبا ضدّ غزو روسيا لأوكرانيا من برلين إلى براغ مروراً بكوبنهاغن وفيلنيوس وأثينا، منادين بشعارات أبرزها: “أوقفوا الحرب، أوقفوا بوتين!”، وأعربوا عن خشيتهم من أن يطول أمد النزاع.

وهتف المتظاهرون “عار” ورفعوا لافتات “أوقفوا الوحش” وشبّهوا الرئيس الروسي بقائد ألمانيا النازية أدولف هتلر.