هل وقع السنوار في قبضة الاحتلال؟.. صورة متداولة لرجل مكبل تشعل الشبكات!

تداولت صفحات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لرجل تم تكبيله عاريا وتعصيب عينيه من طرف جنود الاحتلال الإسرائيلي، مع التلميح لكونه يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة.

ونشرت الحسابات المروجة لروايات الاحتلال الزائفة الصورة مع التساؤل إن كان السنوار، ما أثار جدلا واسعا بشأن هوية الرجل، حيث استبعد الكثيرون أن يكون مرعب الصهاينة قد وقع في الأسر، بينما يحاول البعض إدخال الشكوك بتحقيق النصر على المقاومة.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس أدرج الصحفي الصهيوني إيدي كوهين صورة الرجل المعتقل مرفقة بتعليق: “من هو هذا الإرهابي”، كما فعل بالمثل حساب هدى جنات التي تساءلت إن تم اعتقال السنوار؟، ليقول معلقون إنه مجرد شبيه له.

وفي ظل الجدل المخيم على شبكات التواصل، لم يعلن جيش الاحتلال عن أسر السنوار، كما لم تتطرق أي وسيلة إعلامية عبرية للموضوع، ما يعني أن المسألة حسب متابعين متعلقة بترويج رواية مزعومة جديدة لضرب المقاومة نفسيا.

وأكد البعض أن أمنية الصهاينة هي الإيقاع بزعيم حماس، المهندس الفعلي لعملية طوفان الأقصى، ولو كان وقع في أسرهم فعلا لكانت كل الصحف العالمية تحدثت عن النصر الكبير لجيش الاحتلال.

في ذات السياق قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير مطول للكاتب جورج غريلز، إن “زعيم حماس المتطرف سيقاتل حتى الموت”، ولا يوجد من يفهمه في إسرائيل أفضل من مايكل كوبي، الذي قضى 150 ساعة في استجوابه قبل أكثر من 30 عاماً.

ويصف مايكل كوبي، 78 عاماً، المدير السابق للتحقيقات في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، يحيى السنوار قائلاً “كانت لديه تلك العيون القاتلة… قال لي إنه يفضل أن يموت شهيداً على أن يتكلم”.

ويعتبر السنوار، 61 عاماً، أهم المطلوبين في إسرائيل، إذ وزع جنود الاحتلال منشورات في أنحاء غزة يعرضون فيها مكافأة قدرها 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات قد تؤدي إلى القبض عليه.

ونشر جيش الاحتلال، منذ أيام لقطات لكاميرات مراقبة لشخصية غامضة تسير عبر نفق مع أشخاص يبدو أنهم زوجته وأطفاله، وتزعم إسرائيل أن الأذنين المميزتين للرجل تؤكدان أنه السنوار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، “نحن مصممون على القبض عليه – وسوف نقبض عليه”.

ويوضح كوبي أنه لن يكون هناك نصر حتى تجد إسرائيل السنوار، مضيفاً “السنوار لن يغادر غزة أبداً، سيقاتل حتى يستشهد، لديه مبادئ، لن يستسلم أبداً ولن يهرب إلى مصر أبداً”.

وبحسب التايمز فإنه من المفارقات المريرة بالنسبة لإسرائيل أن الأطباء الإسرائيليين أنقذوا حياة السنوار وأزالوا ورماً من دماغه خلال فترة سجنه التي استمرت 22 عاماً، والتي بدأت عام 1989.