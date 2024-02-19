هل وقع السنوار في قبضة الاحتلال؟.. صورة متداولة لرجل مكبل تشعل الشبكات!
تداولت صفحات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لرجل تم تكبيله عاريا وتعصيب عينيه من طرف جنود الاحتلال الإسرائيلي، مع التلميح لكونه يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة.
ونشرت الحسابات المروجة لروايات الاحتلال الزائفة الصورة مع التساؤل إن كان السنوار، ما أثار جدلا واسعا بشأن هوية الرجل، حيث استبعد الكثيرون أن يكون مرعب الصهاينة قد وقع في الأسر، بينما يحاول البعض إدخال الشكوك بتحقيق النصر على المقاومة.
وفي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس أدرج الصحفي الصهيوني إيدي كوهين صورة الرجل المعتقل مرفقة بتعليق: “من هو هذا الإرهابي”، كما فعل بالمثل حساب هدى جنات التي تساءلت إن تم اعتقال السنوار؟، ليقول معلقون إنه مجرد شبيه له.
من هو هذا الارهابي؟ pic.twitter.com/FwBaumxxxj
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 19, 2024
🚨🚨🚨هل تم اعتقال السنوار ؟
— Hoda_jannat (@hodajannat) February 18, 2024
وفي ظل الجدل المخيم على شبكات التواصل، لم يعلن جيش الاحتلال عن أسر السنوار، كما لم تتطرق أي وسيلة إعلامية عبرية للموضوع، ما يعني أن المسألة حسب متابعين متعلقة بترويج رواية مزعومة جديدة لضرب المقاومة نفسيا.
تمثيل بشخصيات تشبه السنوار للتأثير في نفسية المقاومين..
لكن بالرغم من هذا.. فالله مع المقاومة الاسلامية ❤️🤲
— 🇲🇦 محمد الدليمي 🇲🇦 (@arabi16918) February 19, 2024
وأكد البعض أن أمنية الصهاينة هي الإيقاع بزعيم حماس، المهندس الفعلي لعملية طوفان الأقصى، ولو كان وقع في أسرهم فعلا لكانت كل الصحف العالمية تحدثت عن النصر الكبير لجيش الاحتلال.
هذه الصوره يروجها اعلام الاحتلال
انه تم القبض على يحيى #السنوار
هذا الكلام غير صحيح ❌
السنوار جسمة نحيل وماعنده كرش
وثانياً اذنه كبيرة وطالعه على برا
عكس الي نشوفه في الصورة
الاحتلال يستخدم كرت الوهم
لحفظ ماء الوجه امام الهوملس
الشعب القذر المشرد اللقيط 🇮🇱
#غزة_العزة pic.twitter.com/DbEcIIb5a7
— الرقم الصعب (@cr7_Qtr) February 19, 2024
في ذات السياق قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير مطول للكاتب جورج غريلز، إن “زعيم حماس المتطرف سيقاتل حتى الموت”، ولا يوجد من يفهمه في إسرائيل أفضل من مايكل كوبي، الذي قضى 150 ساعة في استجوابه قبل أكثر من 30 عاماً.
ويصف مايكل كوبي، 78 عاماً، المدير السابق للتحقيقات في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت، يحيى السنوار قائلاً “كانت لديه تلك العيون القاتلة… قال لي إنه يفضل أن يموت شهيداً على أن يتكلم”.
“السنوار لن يستسلم، وسيقاتل حتى الموت”.. الرئيس السابق لقسم التحقيقات مايكل كوبي، الذي حقق مع السنوار لمدة 150 ساعة يكشف أسرارا مهمة pic.twitter.com/FJwnidBo0o
— خبرني Khaberni (@khaberni) February 19, 2024
ويعتبر السنوار، 61 عاماً، أهم المطلوبين في إسرائيل، إذ وزع جنود الاحتلال منشورات في أنحاء غزة يعرضون فيها مكافأة قدرها 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات قد تؤدي إلى القبض عليه.
ونشر جيش الاحتلال، منذ أيام لقطات لكاميرات مراقبة لشخصية غامضة تسير عبر نفق مع أشخاص يبدو أنهم زوجته وأطفاله، وتزعم إسرائيل أن الأذنين المميزتين للرجل تؤكدان أنه السنوار.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، “نحن مصممون على القبض عليه – وسوف نقبض عليه”.
EVIL PERSON WILL ALWAYS BE KILLED !! TINE WAITS FIR NO MAN !! The radical Hamas leader who will fight to the death, by Israeli spy chief who knew him – The Times of London https://t.co/PEapdg0u4R
— matthew chin (@mchin47) February 17, 2024
ويوضح كوبي أنه لن يكون هناك نصر حتى تجد إسرائيل السنوار، مضيفاً “السنوار لن يغادر غزة أبداً، سيقاتل حتى يستشهد، لديه مبادئ، لن يستسلم أبداً ولن يهرب إلى مصر أبداً”.
وبحسب التايمز فإنه من المفارقات المريرة بالنسبة لإسرائيل أن الأطباء الإسرائيليين أنقذوا حياة السنوار وأزالوا ورماً من دماغه خلال فترة سجنه التي استمرت 22 عاماً، والتي بدأت عام 1989.